Faze Tari: O actrita din Cambodgia are interdictie din partea guvernului sa apara la tv pentru ca este prea sexy; Ea e cea mai flexibila femeie din lume! Isi poate rasuci mana la 720 de grade; O scrisoarea pierduta o jumatate de secol a fost livrata la destinatie

Maria Felix din Mexic s-a nascut in zorii secolului XX si isi aminteste Revolutia din Mexic ce a avut loc la inceputul secolului - dar prea in varsta pentru a i se deschide un cont bancar. Felix avea nevoie de acest cont pentru a primi ajutorul social de 68 de dolari oferit de stat persoanelor varstnice. Au trecut trei luni de cand aceasta nu si-a mai primit dreptul dupa ce a fost refuzata de o sucursala a bancii Citibanamex din orasul Guadalajara pe motiv ca este prea in varsta, spune ministrul dezvoltarii din Jalisco, Miguel Castro. "Mi s-a spus ca limita de varsta este de 110 ani" spune batrana cu un zambet. Felix traieste din vanzarea de dulciuri in taraba din fata casei ei. A fost incantata cand ministrul a aflat de cazul ei. Ministrul i-a trimis un cec si si-a cerut scuze personal, relateaza Stirile ProTV Un cercetator din Statele Unite ale Americii sustine ca extraterestrii au locuit pe Pamant cu mult timp inaintea oamenilor. Profesorul Jason Wright sustine ca, ,,tehnologic,'' extraterestrii au existat pe una dintre planetele din sistemul nostru solar. In cadrul unei noi lucrari, ,,Speciile tehnologice indigene,'' profesorul declara ca extraterestrii stravechi au trait fie pe Marte, Venus sau Pamant. Acesta sustine ca, in curand, omenirea ar putea descoperi urme ale acestora. ,,O specie tehnologica precedenta a aparut pe stravechiul Pamant sau pe un alt corp ceresc precum Marte ori Venus,'' declara el. Insa fenomenele aparute pe aceste planete ar fi putut sterge urmele extraterestrilor. In cazul planetei Venus, aparitia efectului de sera si reformarea suprafetei ar fi sters toate dovezile existentei extraterestrilor. La fel pe Pamant, eroziunea si miscarea placilor tectonice au inlaturat majoritatea dovezilor existentei extraterestre, anunta Descopera.ro O actrita din Cambodgia a primit o interdictie bizara din partea Ministrului culturii. Denny Kwan, in varsta de 24 de ani, nu mai poate sa joace in niciun film, deoarece este prea sexy. Actrita Denny Kwan a fost pedepsita de Ministrul Culturii, deoarece ar fi incalcat regulamentul privind conduita. Actrita este celebra in tara ei datorita fotografiilor provocatoare pe care le publica pe retelele de socializare. Aceste fotografii au adus-o in atentia oficialilor, care au decis ca aceasta sa nu mai joace in alte filme timp de 12 luni. "Stiu ca este dreptul meu sa ma imbrac cum doresc, dar in cultura noastra, oamenii din Cambodgia, nu pot accepta acest lucru", a declarat actrita, potrivit Libertatea Wang Chu (20 de ani) ar putea fi cea mai flexibila persoana din lume datorita abilitatii sale fizice de a-si rasuci membrele in feluri inimaginabile. Familia si iubitul sau considera ca talentul ei ar trebui valorificat. Dovada flexibilitatii sale sta intr-un material video in care arata cum isi poate rasuci bratul pana la 720 de grade. La fel poate face si cu piciorul pe care il poate roti in sensul opus, pana ajunge sa il aseze cu calcaiul inainte.Fata a marturisit ca atunci cand a mers acasa la iubitul sau, a facut o buna impresie parintilor baiatului prin talentul pe care nu si l-a descoperit de mult timp, noteaza Click ''Este un mister'' O carte postala din Berlin, trimisa in 1964, a ajuns la destinatie dupa 53 de ani, fara a fi citita vreodata de destinatar, o batrana care a murit cu mult inainte ca mesajul sa fi fost livrat. Cu toate ca nu se cunosc autorii respectivei carti postale, aceasta a fost semnata de "copiii tai" si este trimisa catre "bunica". Cea care a stat la adresa la care a ajuns, intr-un tarziu, epistola, se numea Frieda Lehmann. Batrana nu a mai apucat sa citeasca mesajul trimis de nepotii ei, pentru ca a decedat, insa vecinii si-o amintesc ca pe o "persoana buna si modesta", care avea "un baiat pe nume Wolfgang de profesie tamplar" si care o vizita intr-o masina sport rosie. Cel mai probabil barbatul este mort si el, scrie descopera.ro , citand publicatia The Local.