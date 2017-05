Faze tari: Un roman a inventat parfumul comestibil; Cadoul de nunta primit de romanul care s-a casatorit cu fostul preot anglican; Aici te antrenezi sa dormi bine

Chef-ul Cosmin Toma din Alba Iulia a inventat "parfumul comestibil". Bucatarul a creat un parfum care poate fi folosit atat pentru mancarurile dulci, cat si pentru corp. Cosmin Toma lucreaza de 18 ani in domeniu si e cunoscut pentru creativitatea sa. Are miros de lavanda, fenicul si putina menta salbatica. "Combinate si lasate la macerat timp de doua saptamani, ingredientele dau nastere acestui parfum unic in lume. Parfumul < > e un parfum comestibil pentru el, ea si deserturi. Poate fi folosit si pentru corp, in loc de aftershave", spune chef-ul din Alba Iulia. Bucatarul sustine ca parfumul a fost testat deja pe clienti, la un restaurant din Sebes, unde a avut succes. "Are un gust racoritor si se pune pe mancarurile dulci, cum ar fi pieptul de rata, pe fructe de padure, merge la curcan si la toate deserturile", sustine acesta, potrivit Click Preotul pensionar Philip Clements (78 de ani) i-a daruit partenerului sau Florin Marin (24 de ani) un inel cu diamnate mostenit de la mama fostului prelat. Tanarul ,"Florinel", asa cum isi spune pe Facebook, originar din comuna damboviteana Visina, este oficial domnul Clements si poarta pe deget un inel cu diamnate mostenit de la mama fostului prelat, potrivit adevarul.ro. Cadoul de nunta din partea reverendului este o luna intreaga de plimbari. Prima data vor pleca in Insulele Maldive, ne-a dezvaluit Florinel, apoi la Mamaia, dar si la munte. Florinel asteapta insa ca sotul sau sa-i umple dresingul cu genti. Preotul Philip Clements spune ca, prin aceasta casatorie, vrea sa atraga atentia Bisericii Anglicane cu privire la faptul ca trebuie sa-si deschida orizonturile cu privire la cuplurile gay, noteaza Stirile ProTV Foarte tare. De ce sa transpiri inutil pentru a scapa de kilele in plus? Intr-o singura ora de somn adanc arzi peste 70 de calorii si daca dormi bine noaptea poti arde pana la 780 de calorii. De aceea, in Londra s-a deschis primul club de antrenament pentru somn. 86% din populatia planetei are probleme cu somnul si peste 26% dorm mai putin de 5 ore in fiecare noapte. Doctorii sustin ca lipsa somnului este principala cauza a aparitiei diabetului, a bolilor cardiovasculare si a dezechilibrelor metabolice si predispozitia la cancer. Recent, in Londra, la clubul de fitness David Lloyd s-a lansat primul curs de somn. Sedintele sunt programate in pauza de pranz, dureaza 60 de minute si le asigura cursantilor 45 de minute de somn adanc, odihnitor, fara pauza. Abonamentul lunar costa 300 de lire sterline, antrenamentele sunt zilnice si incep cu 15 minute de relaxare, cu o incalzire usoara a articulatiilor, cu reglarea respiratiei si evident aranjatul patului, potrivit Click Elon Musk doreste sa construiasca un sistem electric de transportare a masinilor printr-un tunel subteran. Miliardarul a luat decizia de a construit sistemul subteran dupa ce acesta a petrecut mult timp blocat in traficul din LA in decembrie, anul trecut. In interiorul tunelurilor, afirma Musk, masinile ar putea calatori cu o viteza de 200 de kilometri pe ora, noteaza Mail Online. Acesta si-a prezentat noul plan in cadrul unei conferinte TED din Vancouver. In cadrul conferintei, Musk a mai afirmat ca modelul Tesla 3 va fi produs de la inceputul lunii iulie, masinile Tesla devenind complet autonome pana la sfarsitul anului. Insa caracteristica va fi disponibila doar pentru soferii care calatoresc din Los Angeles catre New York. Miliardarul a mentionat si ca a avut o conversatie cu Donald Trump in care a sustinut imigrantii si existenta schimbarile climatice, scrie Descopera Un britanic a inceput sa consume laptele matern al fiicei sale in incercarea de a combate cancerul. Fred Whitelaw in varsta de 64, din Rugby, Anglia, a fost diagnosticat cu cancer de intestin subtire in 2015, iar anul trecut, in aprilie, boala a recidivat, relateaza Metro. Fiica sa, Jill Turner, in varsta de 30 de ani, a inceput sa-i ofere propriul lapte matern, dupa ce a consultat studii in care se specifica ca laptele ar putea ajuta la stoparea celulelor canceroase.Inca din octombrie, cand l-a nascut pe Llewyn, are lactatie in exces, iar laptele ramas i-l ofera tatalui ei. Fred a declarat ca, initial, a fost reticent, dar acum crede ca nu are nimic de pierdut. Jill a declarat: "Am ramas socata cand am aflat diagnosticul. Am vrut sa il ajut prin orice modalitate si atunci am inceput sa ii ofer lapte matern, cand am citit un articol pe internet despre metodele alternative de folosire a laptelui", conform Stirile ProTV