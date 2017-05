​Faze tari: Bea lapte de la sanul fiicei ca sa scape de cancer; Rata inoata pe lac cu un cutit infipt in cap; Imagine uluitoare surprinsa in trafic, la Chisinau. Ce transporta cu microbuzul un sofer

Fred Whitelaw, de 64 de ani, din Marea Britanie, a fost diagnosticat in 2015 cu cancer intestinal. A invins cumplita boala, insa aceasta a recidivat anul trecut. Din aprilie, Fred a inceput sa bea lapte de la sanul fiicei sale, fiindca a auzit ca l-ar putea ajuta sa invinga definitiv maladia mortala. Fata lui, Jill, de 30 de ani, l-a nascut pe micutul Llewyn, in octombrie. Acum, bunicul imparte laptele matern cu nepotelul. Nenumarate studii au aratat proprietatile importante ale laptelui de la sanul mamei. Protejeaza bebelusii impotriva infectiilor si a altor boli, cum ar fi leucemia, diabetul, obezitatea si bolile de inima, noteaza Click. Politistii de la punctul de frontiera Sumi din estul Ucrainei, la granita cu Rusia, au oprit miercuri dimineata un barbat care incearca sa treaca ilegal cu 8 cutii de plastic. Agentii fusesra informati ca omul, in varsta de 24 de ani, face contrabanda, dar nu mica le-a fost mirarea cand au deschis cutiile. Inauntru era circa 270 de pui de gaina, rata si curca. Barbatul a fost arestat iar pasarile confiscate de vamesii din Sumi. Presa ucraineana nu precizeaza ce s-a intamplat apoi cu ele, informeaza Stirile ProTv Elon Musk doreste sa construiasca un sistem electric de transportare a masinilor printr-un tunel subteran. Miliardarul a luat decizia de a construit sistemul subteran dupa ce acesta a petrecut mult timp blocat in traficul din LA in decembrie, anul trecut. In interiorul tunelurilor, afirma Musk, masinile ar putea calatori cu o viteza de 200 de kilometri pe ora, noteaza Mail Online. Acesta si-a prezentat noul plan in cadrul unei conferinte TED din Vancouver. In cadrul conferintei, Musk a mai afirmat ca modelul Tesla 3 va fi produs de la inceputul lunii iulie, masinile Tesla devenind complet autonome pana la sfarsitul anului, scrie descopera.ro Un sofer din Chisinau a crezut ca nu vede bine cand s-a uitat la microbuzul care mergea in fata lui si a facut repede o fotografie sa le dovedeasca prietenilor ca nu si-a pierdut mintile. Microbuzul din fata lui transporta ceea ce pare a fi un autoturism sau o caroserie. Imaginea a fost surprinsa, pe 1 Mai, in zona Gradinei Botanice din capitala Republicii Moldova si a fost trimisa pe adresa Pro TV Chisinau, anunta Stirile ProTv Incredibil! O scena neobisnuita i-a socat pe iubitorii de animale si pe inspectorii australieni de la Protectia Animalelor din Byethorne Park in Nairne, Adelaide. O rata salbatica a fost surprinsa inotand pe lac cu un cutit infipt in cap. Inspectorul de politie Andrea Lewis a luat legatura cu cei doi turisti care au realizat fotografiile si apoi le-au postat pe Internet incercand sa afle indicii cu privire la autorul faptei. "De 13 ani de cand sunt angajat in politie nu am vazut asa ceva! O sa cautam rata sa incercam sa o salvam, iar pe autorul faptei il vom pedepsi: patru ani de inchisoare si amenda de 50.000 de dolari", a punctat Lewis pentru postul de televiziune ABC, arata Click