Faze tari: A dat 32.265 $ ca sa devina personaj de film; O femeie l-a prins pe sotul ei ca o insela si a inghitit 9000 de dolari; Au incercat dieta modelelor Victoria's Secret. "Nu ii doresc asta nici celui mai mare dusman"

Unii au idei putine, dar fixe. Argentinianul Luis Padron, de 25 de ani, din Buenos Aires, se viseaza elf (n.r. personaj de basm) inca din 2002. Atunci a vazut primul film din seria "Stapanul Inelelor". Recent si-a realizat visul. A cheltuit in mai putin de doi ani peste 32.265 de dolari pe operatii care sa il transforme in personaj de basm si nu vrea sa se opreasca aici. Luis Padron si-a decolorat parul si pielea, cheltuieste 6.500 de dolari pe luna pe tratamente cosmetice de albire a epidermei si pe solutii de protectie impotriva razelor ultraviolete cu factor 100. "Vreau sa fiu un elf frumos pentru ca in interiorul meu simt ca sunt un personaj de basm, nu un om normal. Momentan mi-am montat extensii siliconice la urechi, dar vreau ca in viitor sa imi lungesc si sa-mi ascut pavilioanele urechilor", a povestit elful, potrivit Click Totusi, barbatul i-a gasit si cei doi au inceput sa se certe. Dupa aceea, el i-a cerut jumatate din suma. In timpul conflictului, ea a inceput sa inghita bancnotele. A doua zi, din cauza durerilor abdominale, ea a fost transportata de urgenta la spital. Femeia nu le-a precizat doctorilor despre bani, dar in urma unei radiografii, acestia si-au dat seama ca bancnotele se aflau intre stomac si intestine. Almeida a fost operata de urgenta, la Spitatul Universitar Santander din Bucaramanga. Doctorii au ramas socati cand au scos sute de bancnote de 100 de dolari, ei reusind sa salveze aproximativ 5700, dupa ce au spalat si uscat banii. Unul dintre doctori a spus ca banii au fost inmanati autoritatilor, iar un judecator o sa decida ce suma va primi fiecare, noteaza Stirile ProTV Modelele Victoria's Secret respecta cu sfintenie o dieta inainte de show-ul anual, care este urmarit de milioane de oameni. Dupa zambetele afisate pe chipurile lor sau energia pe care o debordeaza in timpul defilarii nu ar parea ca acest regim strict ar fi sinonim cu foamea, desi, chiar asta e. Doua tinere au decis sa incerce dieta modelelor, insa nu a durat mai mult de 4 zile. Candace Lowry si Michelle Khare sunt doua tinere care au vrut sa experimenteze viata de model Victoria's Secret. Totul a durat doar patru zile, insa acestea au fost un chin pentru cele doua tinere, care au documentat totul si au publicat inregistrarile pe Youtube. "Nu ii doresc asta nici celui mai mare dusman", a fost concluzia uneia dintre fete, care a marturisit ca este groaznic sa fii in pielea acelor modele, scrie Click Yotel este un hotel din New York care utilizeaza un sistem de operare autonom. Hotelul detine chiar si un robot denumit YOBOT ce transporta bagajele si le stocheaza intr-un loc sigur. Yotel este un hotel ce utilizeaza aproape 100% masinari automatizate, informeaza Futurism. Receptia este denumita ,"controlul misiunii''. Aici robotii indeplinesc nevoile obisnuite ale clientilor, de la suplimentarea cu prosoape, curatarea toaletelor sau ofera informatii in cazul in care cleintii isi pierd cheia de la camera. O tanara de 22 de ani, aflata in vacanta in Maroc impreuna cu sotul si mama ei, a vrut sa experimenteze tatuajele cu henna. Din pacate, insa, la nici 24 de ore de la procedura, mainile femeii au suferit o reactie alergica ingrozitoare. Sophie si-a facut un test pentru alergii inainte de-a isi tatua mainile, iar rezultatul a determinat-o sa isi faca acele tatuaje. A doua zi insa, mainile ei erau umflate, aratau ca si cum ar fi fost arse, iar durerile erau insuportabile. Medicii i-au spus ca a facut alergie la substanta folosita si i-au dat un tratament, avertizand-o ca este posibil sa ramana cu semne, informeaza Stirile ProTV