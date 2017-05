Faze Tari: Un liceu a fost evacuat de urgenta dupa ce un elev a mers imbracat in Darth Vader; Profesorul de Chimie care a fost arestat c-a comis-o ca-n Breaking Bad; Winnie the Pooh, anchetat intr-un dosar de furt. Cum a reusit sa pacaleasca o turista venita in Moscova

Un parinte a crezut ca este un atacator. Un liceu din statul american Wisconsin a fost evacuat din cauza unui elev care s-a dus la scoala imbracat precum un personaj din "Razboiul Stelelor".Un parinte nestiutor s-a speriat cand l-a vazut si a chemat politia. Adolescentul se costumase in Darth Vader. Parintele a crezut ca poarta o vesta antiglont, iar masca de pe fata l-a facut sa se gandeasca la ce e mai rau. Reactia dovedeste gradul de nervozitate din Statele Unite, unde, doar in ultimii patru ani, s-au inregistrat doua sute de incidente armate in scoli, soldate cu 94 de morti, relateaza Strile ProTV Incearca sa vanda case de lux de peste 100 milion de dolari, folosind femei dezbracate si pictate in aur. Ideea de la care s-a pornit a fost ca "o femeie se transforma atunci cand se bucura de frumusetea proprietatilor extravagante". Un conac de lux este promovat cu ajutorul femeilor goale si pictate in culoarea aurului. Reclama a devenit una dintre cele mai contoversate, prin tematica si prin ceea ce transmite. Producatorii au intentionat sa prezinte ca tema "o zi moderna din viata Cleopatrei". Conacul, numit "Opus", se afla intr-un cartier cunoscut sub numele de "Raul miliardarului". Acesta valoreaza 100 de milioane de dolari si pe piata, este cea mai scumpa casa din Beverly Hills. Videoclipul, putin spus senzual, care incearca sa vanda proprietatea grandioasa, incepe cu o femeie care isi pune vopseaua aurita pe corpul ei, scrie Click Intr-un caz dubios de "viata bate filmul", un fost profesor de chimie din New Mexico a pledat de curand vinovat la acuzatia ca ar fi preparat meth. Conform Las Cruces Sun News, omul a vrut si el sa incerce stilul de viata din Breaking Bad. Conform unei declaratii a procurorului general din Dona Ana County, John W. Gose a fost profesor de chimie inainte sa se apuce sa faca droguri. Se pensionase de putina vreme cand l-a oprit politia locala intr-o noapte blestemata din octombrie 2016, pentru ca au observat un recipient ciudat din spuma poliuretanicain masina lui. In interiorul recipientului au gasitinstrumente din sticla, tuburi de cauciuc si niste substante ciudate - practic, daca ai vazut Breaking Bad, kit-ul incepatorului pentru preparat crystal meth. Apoi, politistii au verificat casa lui Gose si au mai gasit niste instrumente pentru preparat meth. Avea suficiente pentru prepararea a jumatate de kilogram de meth, in valoare de 45000 de dolari, anunta Vice Un politist din judetul Teleorman este cercetat disciplinar de sefii sai dupa ce a filmat un gandac in sediul Centrului Operational si a postat imaginile pe Facebook. Un agent-sef adjunct de politie de la Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman este cercetat disciplinar si risca sanctionarea pentru ca a filmat un gandac in sediul Centrului Operational. Imediat dupa ce s-a aflat acest lucru, sindicatul "Diamantul" a sesizat cazul agentului din Teleorman ministrului Carmen Dan, noteaza Libertatea In fiecare an, capitala Rusiei atrage foarte multi turisti dorinici sa faca cat mai mult fotografii pentru a se asigura ca nu vor uita niciodata clipele minunate petrecute in vacanta. O experienta similara a trait-o si o turista din orasul in care s-a nascut Lenin, Ulianovsk, Rusia. Femeia nu a ramas atat de impresionata de frumusetiile pe care Piata Rosie le reliefa, ci a fost fascinata de mascotele eroilor sai favoriti din desenele animate pe care le viziona in copilarie. Nerabdatoare sa se fotografieze cu una dintre mascote, turista nu s-a uitat la bani atunci cand i s-a spus ca trebuie sa plateasca suma de 5.000 de ruble, echivalentul a 362 lei, pentru o singura fotografie. Dupa ce si-a facut poza cu Winnie the Pooh, idolul copilariei sale i-a promis ca se va intoarce cu dovada platii sale, scrie Stirile ProTV