Faze tari: In parcul asta vii sa te plimbi si sa faci sex cu sotia altuia; S-au inventat blugii transparenti; O femeie a ales o solutie amuzanta pentru a se asigura ca iubitul ei nu o sa o insele

Cand spunem blugi, ne gandim automat la materialul albastru din care acestia sunt confectionati in mod normal. Numai ca o companie britanica vrea sa dea un alt inteles pentru binecunoscutii pantaloni. Recent, firma Topshop a lansat pe piata blugii transparenti. Acestia sunt confectionati in proportie de 100% din poliuretan (n.r. material plastic transparent). O pereche de astfel de blugi costa 100 de dolari (circa 415 de lei). Inventatorii spun ca blugii transparenti prezinta avantajul ca nu sunt udati de ploaie, scrie Click O femeie din Tara Galilor l-a facut pe un strain sa creada ca va avea parte de o partida de amor in trei, dupa ce acesta i-a trimis o serie de poze indecente, dar barbatul a avut parte de o surpriza neplacuta cand a ajuns la adresa primita. Tara Natasha, din Cardiff, l-a facut sa creada pe acel barbat ca vor face sex impreuna cu inca o femeie, de aceea el s-a deplasat pana la Palatul Buckingham, conform The Sun Discutia dintre cei doi a avut loc pe Snapchat. Cand el a intrebat-o pe Natasha daca locuieste singura, ea i-a replicat: "Locuiesc cu o prietena. O sa ne insoteasca", noteaza Stirile ProTv. Pentru toata lumea ziua nuntii este de neuitat, insa pentru unii este o provocare istorica la nebunii! Chase Armitage, din Basingstoke, Hampshire, si frumoasa mireasa Amor au tinut mortis sa isi faca nunta in Santorini, Grecia. Insa mirele este pasionat de parkour si adora sa escaladeze clarile si sa sara de pe garduri facand acrobatii. Asa ca pentru a impaca si capra si varza, sedinta foto a evenimentului a combinat nunta cu sportul. Mirele s-a dat peste cap, a zis "da" mireasa Amor s-a prefacut ca arunca buchetul si Chase s-a prefacut ca-l prinde cu un salt mortal, potrivit Click. O britanica a ales o solutie amuzanta cu ajutorul careia sa se asigure ca nu va fi inselata de catre iubitul ei, inainte ca acesta sa plece la o petrecere a burlacilor. Laura Smith i-a pus in bagajul partenerului ei, Akeen Griffiths, mai multe tricouri personalizate, inainte ca acesta sa plece de acasa, de-a lungul unui weekend, la o petrecere a burlacilor, conform The Sun Pe unul dintre tricouri era imprimat mesajul cu subinteles al femeii: "De ce sa mananc un burger, cand am friptura acasa?", alaturi de o poza in care aparea chipul ei, informeaza Stirile ProTv. Interzis cardiacilor si rusinosilor! Din zori si pana-n seara in parcul Le Diamont Noir, din Dordogne, situat in sudul Frantei, zeci de cupluri de nudisti fac sex in grup si se bronzeaza. Accesul in parcul perversiunilor costa 25 de euro pe zi si hainele sunt abandonate la intrare. Primul club din lume destinat nudistilor care au chef de perversiuni s-a deschis recent in Franta. Le Diamont Noir se afla in zona rurala din Dordogne si se adreseaza swingerilor, voyeuristilor si amatorilor de sex in grup. Clubul a fost infiintat de Bruno Mazaferro si de sotia lui Sandra. Pentru cei care vor sa petreaca noaptea in natura facand sex cu sotia altuia, inchirierea unui cort costa intre 25 si 30 de euro, in functie de dimensiuni, anunta Click.