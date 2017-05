Faze tari: A fost inventata pilula care ar putea inlocui efectuarea exercitiilor fizice; Un rege african care lucreaza ca mecanic in Germania isi conduce regatul prin intermediul Skype-ului; Cum arata cel mai sexy primar din lume

Suicide Girls reprezinta o comunitate online care se concentreaza in jurul fotografiilor tip pin-up, prin care celebreaza frumusetea. Cea mai mare parte a site-ului este accesibila doar membrilor care platesc. Comunitatea online s-a extins si in lumea reala, prin intermediul unor show-uri pline de sex-appeal care vand multe bilete la fiecare reprezentatie. Spectacolele burlesti pe care fetele le pun in scena fac referire si la filme si seriale celebre, cu incasari de sute de milioane de dolari, precum seria "Star Wars", "Game of Thrones" sau "Fifty Shades of Grey", scrie Click. Russell Davison a suferit atat de mult dupa sotia sa decedata, incat timp de sase zile a refuzat sa ii duca trupul la o capela. Cosciugul a fost tinut de barbat in casa in care cei doi au locuit impreuna. In urma cu zece ani, Wendy a fost diagnosticata cu cancer. Femeia a refuzat sa faca tratamentul care ar fi putut sa o salveze si a plecat cu sotul intr-o calatorie prin Europa. Barbatul a fost atat de afectat de moartea sotiei sale, incat el nu a reusit sa ii duca trupul la capela pentru inmormantare. Acesta a stat langa sotia moarta timp de 6 zile, a dormit langa ea, dupa care a asezat-o intr-un sicriu, pe care l-a tinut in dormitor, noteaza Stirile ProTv. In mediul online circula o poza de senzatie cu procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, care le-ar putea produce tulburari de somn multora din persoanele certate cu legea. In acelasi timp, imaginea cu pricina poate fi interpretata si ca o dovada a unei fixatii manifestate de sefa DNA. Rasturnata intr-un fotoliu, cel mai probabil din incinta institutiei pe care o conduce, Kovesi etaleaza, cu dezinvoltura, o pereche de sosete cu dungi orizontale, tocmai bune de asortat la o zeghe, dar mai ales la catusele din tabloul aflat pe peretele alaturat, chiar deasupra capului procurorului-sef, precizeaza EVZ. Pentru persoanele care nu pot realiza exercitii fizice, cercetatorii au inventat pilula ce ofera beneficiile unui antrenament sportiv. Desi ideea unei ,,pilule de exercitii'' ar putea bucura persoanele lenese, precum soferii de tir sau corporatistii, cercetatorii considera ca aceasta ar putea transforma viata persoanelor care nu sunt capabile sa efectueze exercitii fizice, fie din cauza obezitatii sau a unui handicap fizic, relateaza The Guardian. Cercetatorii au testat pilula pe soarecii, cei carora le-a fost administrata pilula au alergat 270 de minute pana au fost extenuati, iar cei ce nu au primit pastila au alergat 160 de minute inainte de a-si atinge limita fizica, relateaza descopera.ro. Toata lumea a declarat ca Justin Trudeanu este cel mai sexy barbat din sistemul politic. Ei bine, daca s-ar face o competitie intre politicienii sexy ai lumi, cu siguranta aceasta ar avea concurenta. Numele lui este Eduardo Leite si este primar intr-un mic orasel din Brazilia. Cu toate ca nu este star de cinema sau vreun cantaret faimos, Eduardo face senzatie pe retelele de socializare. Mai mult decat atat, femeile din intreaga Brazilie mai au un pic si il idolatrizeaza. Cele mai norocoase dintre ele se afla in sectorul acestuia si putemspune ca viseaza cu ochii deschisi, informeaza Click Togbe Ngoryifia Cephas Kosi Bansah, cunoscut si ca regele Bansah, isi conduce regatul din Germania, prin Skype, timp in care lucreaza ca mecanic cu norma intreaga in Ludwigshafen, la 80 de km distanta de Frankfurt, potrivit The Independent. Bansah a ajuns in Germania printr-un program de schimb de experienta pentru studenti. S-a indragostit de Gabrielle, actuala sotie, si a ramas in Germania. Asta inainte de a fi numit rege. Bansah a fost incoronat in 1987 dupa ce bunicul sau a murit. El a fost ales in dauna tatalui si fratelui sau mai mare deoarece cei doi erau stangaci, iar acesta este un semn ca sunt "murdari" si "este un semn al necinstei", arata d escopera.ro.