Faze tari: Picteaza cladirile in pielea goala; Catelul din Statele Unite care a absolvit liceul alaturi de stapanul sau. "Nu s-a dovedit a fi un magnet de fete"; Prizonierii din Marea Britanie cer autoritatilor papusi gonflabile

Pacat ca nu face si zugraveli interioare ca ar fi fost bombardata de oferte. Artista australiana Zheani Sparkes, de 24 de ani, isi manjeste trupul cu vopsea si face graffiti in Melbourne impreuna cu iubitul ei. Creatiile ei sunt incredibile! Se suie pe schele de peste 15 metri inaltime pentru a desena in pielea goala pe cladiri. Zheani Sparkes, 24 de ani, a absolvit Facultatea de Arta si cand era mai mica visa sa ajunga fotomodel. S-a indragostit de artistul plastic Mik Shida, de 30 de ani, si a avut o revelatie: sa-si transforme trupul in pensula. "Arta este o chestiune intima, trebuie sa devii una cu ea pentru a-i da viata", crede Sparkes. Tanara a devenit celebra la nivel mondial dupa ce iubitul ei Mik Shida a pozat-o in timp ce isi punea sanii manjiti cu vopsea bleu pe peretii diferitelor cladiri din Melbourne. Cei doi folosesc vopseluri naturale, care nu produc iritatii asupra pielii si care au o viata lunga pe zidurile pe care prind viata, potrivit Click A meritat, intrucat, timp de doi ani, a stat cuminte la fiecare ora. Vorbim de un caine utilitar, dresat sa ii ajute pe cei care sufera de diabet de tip 1, cum este si cazul stapanului sau. In afara colegilor de clasa si de liceu, Tyler a avut alaturi, in ziua absolvirii, si un prieten de nadejde: pe cainele lui, Sinatra. Patrupedul a purtat straie de ceremonie identice cu cele ale stapanului. Tyler, stapanul cainelui:"A mers cu mine la scoala din clasa a X-a, asa ca merita." In urma cu cinci ani, adolescentul a fost diagnosticat cu diabet de tip 1. Tyler, stapanul cainelui:"Intr-o zi, in timpul unei calatorii in Missouri mi s-a facut, dintr-odata, foarte sete si am inceput sa beau multa apa." Intamplarea a ingrijorat-o pe matusa lui, asistenta medicala, scrie Stirile ProTV Aceasta familie din Rusia a uimit pe toata lumea cu imaginile pe care le-a publicat pe internet. Svetlana si Yuriy Panteleenko pot parea un cuplu obisnuit, asta pana ajungem sa vedem cine sta la masa alaturi de ei. Cei doi nu mai au nevoie de un copil pentru ca-l au pe Stepan, un urs de 23 de ani, domesticit de cei doi, care a ajuns sa traiasca in aceeasi casa cu ei, devenind, practic, un membru al familiei, scrie Gandul. Inalt de aproximativ 2,15 metri, Stepan este un adevarat animal de companie, astfel ca familia Panteleenko cineaza cu el sau se uita la televizor stand cu totii pe canapea in sufragerie. Mai mult, el participa si la treburile casnice, iesind alaturi de "mama" lui in gradina atunci cand aceasta uda florile. Chiar daca Stepan primeste mai mult decat un castron de terci pe zi, consumand astfel peste 25 de kilograme de peste, legume si oua, mancarea lui preferata este laptele condensat, informeaza Descopera Vor si ei sa se bucure de putina pasiune! Prizonierii din Marea Britanie au venit cu o propunere inedita. Ei cer autoritatilor papusi gonflabile, fiind de parere ca astfel comportamentul detinutilor s-ar imbunatati. Un detinut din Marea Britanie militeaza pentru a fi permise in inchisori papusile gonflabile, scrie Daily Mail. Ideea i-a venit lui Jack Swarez, care este inchis la HMP Lowdham Grange din Nottinghamshire. El este de parere ca papusile gonflabile ar putea imbunatati comportamentul detinutilor, ajutand barbatii sa elibereze testosteronul din organism. Mai mult, acesta spune ca guvernul nu ar trebui sa contribuie cu nici un ban si ca papusile ar putea fi platite chiar de catre detinuti. Detinutul a postat un mesaj pe site-ul inchisorii Inside Time: "Ideea mi-a venit atunci cand m-am uitat la un documentar de pe Canalul 4, care arata cum traiesc barbatii cu papusi gonflabile", a conchis acesta, noteaza Click In urma victoriei lui Emmanuel Macron in cursa pentru presedintia Frantei, au inceput sa fie publicate detalii despre viata intima a acestuia. Unul dintre aspectele cele mai dezbatute a fost diferenta de varsta dintre Macron si sotia sa Brigitte. Un studiu dezvaluie de ce barbatii aleg uneori femei mult mai in varsta decat ei. Intre presedintele-ales si sotia acestuia este o diferenta de varsta de 25 de ani, aspect ce a fost dezbatut de catre presa internationala. Desi in cadrul unor studii a fost descoperit ca varsta la care femeile sunt cele mai atractive pentru barbati este de 22 de ani, exista si exceptii. Conform unui studiu din 2015, realizat asupra a 450.000 de subiecti de pe un site de matrimoniale, a fost descoperit ca barbatii cu varsta intre 20 si 29 de ani prefera sa se intalneasca cu femei mai in varsta decat ei, informeaza Huffington Post, potrivit Descopera