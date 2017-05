Ponta: O sa merg la Juncker sa vorbeasca cu Iohannis care sa vorbeasca cu Grindeanu sa repare scara rulanta de la Otopeni

Victor Ponta a scris, marti, pe Facebook , ca va vorbi cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa le ceara oficialilor romani sa repare scara rulanta de la aeroportul Otopeni, nefunctionala din octombrie, acesta fiind "un aspect penibil" pentru Romania europeana."Scara rulanta pe care am fotografiat-o azi este practic "poarta de intrare" in Romania la Aeroportul Otopeni - locul prin care milioane de romani si straini trec obligatoriu . Este nefunctionala din luna Octombrie ( cel putin)!!! De atunci s-au schimbat si Guverne, si ministrii si parlamentarii - doar scara rulanta nu se sinchiseste sa mearga. Dincolo de aspectul penibil pt Romania "europeana" ma doare sufletul cand vad oameni in varsta care trebuie sa urce cu bagaje in spinare pana ajung la nelipsita si inevitabila coada infernala de la Pasapoarte ( bine ca o sa angajam 32.000 de consultanti fiscali pentru impozitul lui "Peste Prajit" dar nu reusim sa mai angajam 50 de ofiteri de Politie de Frontiera sa ne scuteasca de umilinta)", a scris Ponta.Acesta a adoptat imediat un ton ironic: "Joi la Parlament o sa merg la Dl Juncker sa il rog sa vorbeasca cu Dl Iohannis care sa vorbeasca cu Dl Grindeanu care sa vorbeasca cu Ministrul Transporturilor ( nu stiu cum il cheama) care sa vorbeasca cu seful lui de cabinet pe care tocmai l-a numit sef la Aeroportul Otopeni ( pe criterii de "competenta" categoric) sa repare scara rulanta . Nu de tot - doar pana pleaca Dl Juncker !!! Daca nu reuseste nici Juncker atunci o sa il rog pe Dl Trump! Apoi pe Angela Merkel si chiar pe Macron ( chiar daca nu prea au ei drum prin Romania )!"