Faze tari: S-a dus in cosciug la Balul de absolvire; Si-a ucis sotia in timp ce faceau sex: "Am sufocat-o cu penisul"; Un roman a creat un motor de avion unic in lume, realizat cu ajutorul unei imprimante 3D

E clar ca ii lipseste o doaga! Megan Flaherty, de 17 ani, din New Jersey, SUA, si-a socat colegii de la Liceul Pennsauken cu o aparitie neobisnuita la Balul de Absolvire. Tanara a aranjat impreuna cu iubitul ei, Stephen Caldwell (17 ani), care a carat cosciugul, sa vina la petrecere intr-un dric mortuar inchiriat de la o firma de pompe funebre din localitate. Multi au catalogat evenimentul ca lipsit de gust, insa Megan s-a aparat spunand ca a vrut sa faca ceva memorabil in ziua cea mare a absolvirii si ca... i-a iesit. Spectacolul funebru a costat doar 100 de dolari, scrie Click Un roman a inventat un motor de avion unic in lume. A fost printat 3D si costa 20.000 de euro Prototipul a fost prezentat, luni, de catre inventatorul sau, Valentin Stamate, care a spus ca acesta este primul motor de acest fel din lume, realizat prin printare 3D, potrivit Gandul. Potrivit inventatorului, Valentin Stamate , motorul este unul de avion, de 10 centimetri cubi, cu 10.000 de rotatii pe minut, costurile acestuia ridicandu-se la 20.000 de euro, cheltuieli suportate de Universitatea "Transilvania", relateaza descopera.ro Cand petreci opt ore pe zi la sala de forta, parca vrei ca efortul sa-ti fie recompensat pe masura. Gemenii Tom si James Exton, de 29 de ani, din Londra, si-au asigurat patratelele de pe abdomen cu o suma fabuloasa. Gemenii si-au deschis propria sala de forta in urma cu doar cativa ani. La scurt timp li s-au asociat si fratii Lloyd (27 de ani) si Max Bridger (25 de ani). Impreuna au deschis lantul de sali de sport LDN Muscle. La finele acestui an cifra de afaceri va depasi doua milioane de dolari, asa ca fratii Exton au luat o decizie mai putin obisnuita: isi vor asigura abdomenele pentru suma de 1,5 milioane de dolari fiecare, potrivit Click O noua inregistrare video aduce in discutie subiectul existentei celebrului monstru din Loch Ness. "L-am vazut destul de departe, de-a lungul lacului Loch, in apropiere de castel, insa pana cand am oprit eu microbuzul deja se apropiase, iar alti oameni se oprisera ca sa faca fotografii", a declarat pentru publicatia The Scotsman Rob Jones, cel care a realizat inregistrarea video, potrivit Russia Today. Iar lucrul care a provocat curiozitatea oamenilor poate fi vazut in clipul video miscandu-se pe langa o ambarcatiune, care trece la mica distanta fata de el - in vazul tuturor turistilor care se uitau de pe mal la aceasta scena, anunta Stirile ProTv Richard Henry Patterson (65 de ani), acuzat ca si-a ucis sotia, Francisca Marguez, se apara si sustine ca este nevinovat deoarece femeia s-ar fi sufocat in timp ce-i facea sex oral. Pentru a-si dovedi nevinovatia, barbatul vrea sa le arate judecatorilor organele sale genitale, pentru a-i convinge. Bizara crima a avut loc in Florida (Statele Unite), iar marturiile acuzatului, aparat de un avocat, i-au cam pus pe judecatori pe ganduri. Patterson este acuzat de crima de gradul doi, dupa cum precizeaza Daily Star, citat de Click.