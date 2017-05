​Faze Tari: Un britanic de 54 de ani isi bea propria urina zilnic, inca din 2011; Ambulanta din Vaslui a consultat un mort in sicriu; Desen controversat langa Vatican! "Sfantul" Papa Francisc se saruta cu "diavolul" Trump.

Un britanic a dezvaluit ca isi bea propria urina zilnic, mai precis, un pahar dimineata, iar dupa aceea se spala cu ea pe fata. Dave Murphy, in varsta de 54 de ani, din Essex, spune ca "urinoterapia" il mentine sanatos si l-a ajutat sa slabeasca 50 de kilograme. In 2012, Dave a supravietuit timp de 30 de zile doar consumand urina si desi la inceput o tinea la rece, in frigider, acum o bea calda. Potrivit Stirile ProTV , Dave, care are o fata de 25 de ani si un baiat de 21 de ani, a explicat: "Dupa ce imi beau propria urina, ma simt mai sanatos si mai in forma decat am fost vreodata. Am slabit 50 de kg. Nici nu mai cheltui atat de multi bani ca sa supravietuiesc"Brigada de pompieri voluntari din oraselul german Rudesheim se lauda cu un coleg atipic. Este vorba despre o calugarita care in timpul liber este... pompier. Andrea Stadermann locuieste din 1987 intr-o manastire din oraselul german. In urma cu trei ani, pompierii au dat anunt ca au nevoie de un nou coleg, iar Andrea a fost mai mult decat dornica sa ajute. Asa a ajuns sa fie pompier in timpul liber. "Multi oameni care si-au dedicat viata Domnului sunt dornici sa faca munca de voluntariat, pentru ca vor sa ajute lumea. Cu toate acestea, o maicuta care sa fie pompier este ceva neobisnuit", a declarat Stephan Schenlle, responsabilul de relatia cu presa din cadrul bisericii, anunta Libertatea Un desen cu Papa Francisc si cu presedintele american Donald Trump care se saruta a aparut pe un zid din apropierea Vaticanului, joi, la mai putin de doua saptamani inainte de intalnirea celor doi. In desen, siluetele celor doi sunt la dimensiune naturala, iar Papa Francisc apare in postura de sfant, cu o aura deasupra capului, in timp ce Donald Trump este pictat cu coarne de diavol. Desenul este facut pe hartie si lipit pe perete in timpul noptii si este cea mai recenta lucrare a artistilor stradali din Roma in care apare Papa Francisc, mai multe astfel de imagini aparand in ultimele luni, relateaza Click Este inzestrata cu un chip perfect si un trup atletic care refuza sa-i tradeze varsta. Atfel, necunoscutii cred adesea ca femeia in varsta de aproape 50 de ani este iubita tanarului chipes in compania caruia se afla adesea. In realitatea insa, acesta este fiul doamnei cu chip de fetita. Nascuta in 1968, chinezoica Liu Yelin nu a avut o viata usoara, fiind nevoita sa munceasca de la 17 ani, ca bibliotecar. Cei care o cunosc din acele vremuri spun insa ca pentru ea timpul s-a oprit in loc cam pe la acea varsta. Este slabuta, are corpul tonifiat de jogging si fitness si nici macar o urma vaga a vreunui rid. "Oamenii sunt pur si simplu socati cand le spun ca am aproape 50 de ani. Sunt bombardata adesea cu intrebari despre secretele acestei conservari care si pe mine ma uluieste. Mottoul meu este ca daca pielea incepe sa-ti devina rigida se intampla pentru ca nu esti suficient de dulce. Eu m-am simtit intotdeauna ca la 15 ani", spune doamna Liu, citata de Evz Caz uluitor in Moldova, unde Ambulanta din Vaslui a consultat un mort in sicriu. Fiica defunctului a sunat de mai multe ori la 112, spunand ca batranul de 80 de ani, care intrase in putrefactie la cinci zile de la moarte, ar respira si ar fi miscat chiar si un deget! Medicii au vrut sa vada cu ochii lor minunea. Au constatat insa ca pensionarul era mort de-a binelea, dupa ce au strabatut un drum de aproape 50 de kilometri. Apelul bizar a venit din satul vasluian Vovriesti, unde localnicii au crezut ca au trait o minune, Libertatea