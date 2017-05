Faze tari: Si-au dorit o schimbare de look, insa rezultatul a fost un dezastru total; Tu ai renunta la un deget pentru a avea conexiune la internet? Iata la ce lucruri ar renunta oamenii pentru internet; Au angajat lamele nuntasi de onoare

Nu este deloc greu sa atragi atentia cu tinute extravagate, mai ales daca esti detinatoarea unui trup cu forme impresionante. Modelele si celebritatile reusesc sa iasa din anonimat si sa sa acapareze ochii "iubitorilor de frumos" atunci cand ies pe strada mai mult dezbracate, decat imbracate. Daca nume ca Rihanna, Miley Cyrus, Katy Perry sau Madonna ne fac sa ne gandim la tot felul de haine ciudate, atunci cand ne gandim la modele ni le imaginam cu totul altfel. Soraja Vucelic, un model celebru din Serbia, a tinut toti fotografii lipiti de ea, sau, mai exact, pe sireturile ei, informeaza Click Si-au dorit sa fie in pas cu tendintele atunci cand vine vorba de make-up, insa rezultatul a fost unul dezastruos. Imaginile cu mai multe tinere care si-au distrus sprancenele de dragul modei fac inconjurul internetului. Extrem de subtiri sau prea groase, ori in forme dintre cele mai ciudate, cam asa au ajuns sa arate sprancenele celor care au dorit o schimbate de look. Exista o categorie pe Reddit cu imagini dintre cele mai bizare. Sute de fete au ajuns sursa de amuzament pentru cei care au vazut fotografiile, relateaza Stirile ProTv. In prezent, oamenii utilizeaza internetul constant, un nou studiu dezvaluie la ce ar fi dispusi oamenii sa renunte in favoarea unei conexiuni la internet. In cadrul unui studiu, 2.000 de adulti britanici au raspuns unui sondaj privind alegerea internetului in defavoarea altor placeri, informeaza Mirror. Un procent de 34% dintre persoane au declarat ca ar putea renunta la incalzire atata timp cat ar avea conexiune la internet. Mult mai uimitor este faptul ca unii au declarat ca ar renunta la un deget pentru a avea acces la internet. Aproximativ unul din cinci (19%) au afirmat ca ar putea rezista toata viata fara sa se spele, noteaza descopera.ro Asta da cununie de fita! Ce poate fi mai tare in ziua nuntii decat o poza de colectie cu un cuplu de lame costumat in mire si mireasa? Cand toata lumea aduce la nunti aceiasi porumbei albi cu codite inflorate, o firma americana care organizeaza evenimente a avut o idee neobisnuita. I-a lansat in oferta pentru nunti din 2017 pe Napoleon si Rojo, o lama si o alpaca tunse cu breton buclucas. Organizatia Mountain Peaks Therapy Llamas & Alpacas inchiriaza animalele la nunti si botezuri contra unor sume cuprinse intre 50 si 100 de dolari pe ora. Lamele vin costumate cu papion si mini-joben si sunt dresate special pentru a-i insoti pe cei doi insuratei la altar, arata Click Maestrul cafelelor este un tanar din Korea care nu serveste o simpla cafea, ci o transforma intr-o arta unica. Nimeni nu il poate copia. Lee Kang Bin este maestrul despre care vorbim. A devenit foarte rapid o senzatie pe internet prin operele sale de arta. Multora le vine greu sa creada ca exista asa ceva, iar cand se conving, spun ca ei nu ar mai bea cafeaua, pentru a nu-i strica frumusetea. Lee a participat si la diferite concursuri pe aceasta tema. Lumea ii adora munca. Toate operele de arta le realizeaza cu un betisor metalic foarte subtire si coloranti alimentari, astfel incat totul sa fie comestibil, potrivit EVZ