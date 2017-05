Faze tari: Un fotograf american trebuia sa surprinda momentul unei cereri in casatorie, insa o greseala a stricat totul; Patru studenti chinezi vor petrece 200 de zile intr-un "Palat Lunar"; Vrea sa "arda" timp de 7 minute pentru un record

Momentul era unul cu totul neasteptat, iar viitoarea mireasa urma sa fie ceruta in timpul unei drumetii in zona turistica Hawksbill Crag, situara in statul american Arkansas. Fotograful s-a tinut de cuvant si a sosit la timp la locatia indicata de clientul sau. In departare, fotograful a observat siluetele unui cuplu de indragostiti, iar el a fost convins ca ei sunt viitorii insuratei. Barbarul a realizat ca a fotografiat cererea in casatorie a unui alt cuplu, dupa ce i-a trimis un mesaj clientului sau in care i-a transmis felicitarile sale. Raspunsul clientului l-a socat si a realizat erorea pe care a comis-o. Clientul i-a raspuns ca intamplarea a facut ca ei sa intarzie cateva minute, iar dupa ce a cerut-o in casatorie, l-a cautat din priviri pe fotograf, insa acesta era de negasit, noteaza Stirile ProTv. Pe 1 aprilie a acestui an, Peter Thompson (32 de ani) a pornit in aventura vietii sale. A participat la 44 de maratoane in tari diferite, timp de 44 de zile consecutive. Performanta sa a ajuns cunoscuta in intreaga lume. Aventura sa a inceput in Rusia si nu a vrut doar sa-si testeze propriile forte, ci a facut acest lucru pentru o strangere de fonduri caritabile, dupa cum precizeaza Daily Star. Duminica, 14 mai, Peter si-a incheiat experienta la Dublin (Irlanda), unde a fost intampinat la linia de sosire de familie si de prieteni. Timp de o luna si jumatate, impresionantul maratonist a strans peste 20.000 de euro pentru actiuni caritabile, dar in mod paradoxal, nu cursele au fost dificile, ci calatoria dintr-o tara in alta, potrivit Click. China doreste sa intemeieze un sat pe Luna cu ajutorul Europei pana in anul 2036. In prezent, tara a creat ,,palatul lunar'' pe Pamant pentru a simula conditiile de izolare care vor avea loc pe Luna. Patru studenti din cadrul unei universitati de cercetare au patruns intr-o cabina de 160 de metri patrati denumita ,,Yuegong-1'' Doi barbati si doua femei vor testa cum functioneaza un sistem de mentinere a vietii intr-un mediu asemanator celui de pe Luna, relateaza Mail Online. Initial, acestia vor petrece 60 de zile, urmand un alt grup de studiu alcatuit din patru membri care va petrece 200 de zile in simulator. Secretarul general al agentiei spatiale chineze, Tian Yulong, a dezvaluit discutiile dintre agentie si ESA ce au avut loc in aprilie, anunta descopera.ro. O incercare de record mondial: sa arda in flacari timp de 7 minute. Acesta este visul cascadorului Ionel Covrig. In felul acesta, el spera sa intre in Cartea Recordurilor. I se spune "John", desi este din Urlati. Ionel Covrig este cascador profesionist, membru al Uniunii Cineastilor din Romania. A trecut prin pereti de sticla si a iesit viu din masini in flacari. Acum, la 45 de ani, vrea sa intre in Cartea Recordurilor si se pregateste de cativa ani sa devina "torta vie". Adica, sa isi dea foc si sa "arda" cel putin 7 minute. Cel mai bun de pe planeta este acum austriacul Josef Todtling care a putut sa stea cuprins de valvataie "doar" 5 minute si 41 de secunde, fara oxigen suplimentar, in 2013, relateaza Click. O fetita din Siberia de doar opt ani, dar cu un aspect fizic iesit din comun este curtata intens de agentiile de modeling. Mama copilei a respins categoric tentantele ofere ale acestora, pentru ca Nariana este mult prea mica pentru asemenea preocupari. Poreclita Alba ca Zapada siberiana datorita parului ei blond deschis, aproape alb si a nuantei exrrem de pale care ii imbraca pielea, Nariana traieste cu familia ei in Iacutia, Siberia. Este singurul membru din familia ei cu parul blond si singura diagnosticata cu albinism. "Este cea mai neobisnuita persoana pe care am cunoscut-o. Are un talent artistic innascut si mi-a pozat ore in sir fara sa dea semne de oboseala sau plictis", spune fotograful Vadim Rufov, care i-a imortalizat frumusetea intr-o serie de fotografii uimitoare, arata EVZ