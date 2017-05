Faze tari: Poftiti in "satul curcubeu", devenit celebru in toata lumea; Profesoara, condamnata la inchisoare dupa ce s-a culcat cu un elev; Ochelarii astia iti fac sotia star porno

Verde, galben, roz, albastru, rosu...toate culorile le vezi pe aceste stradute sau pe peretii caselor. "Satul curcubeu", denumit asa dupa ce toate cele 232 de locuinte au fost colorate, se afla in Indonezia si a devenit o atractie turistica. Un peisaj dezolant, cu case darapanate si oameni tristi. Asa arata inainte satul Kampung Pelangi, din Indonezia. Acum, localitatea a prins culoare. Asta, dupa ce autoritatile au decis sa aloce fonduri pentru transformarea ei. Casele au fost vopsite in toate culorile, astfel ca satul arata ca un curcubeu. Investitia s-a ridicat la peste 22.000 de euro, iar rezultatul este unul exceptional, scrie Bored Panda. Acum, locul atrage turisti dornici sa se plimbe si sa se fotografieze pe stradutele pline de culoare, noteaza Click Ce a incercat sa faca adolescentul dupa incident. O profesoara din SUA, care a intretinut relatii sexuale cu unul dintre elevii sai, dupa ce sotul acestuia l-a ademenit cu alcool, a fost condamnata la inchisoare. Jessica Storer, in varsta de 29 de ani, a intretinut relatii sexuale cu un elev de 18 ani, in propria casa. Storer si sotul ei, Derrick, in varsta de 33 de ani, l-au invitat pe acel elev si pe alti tineri in locuinta lor, conform Daily Mirror. Storer a fost condamnata la doi ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovata la o audiere precedenta. Adolescentul a spus, prin intermediul unei scrisori, care a fost citita in instanta, ca dupa ce a avut loc incidentul s-a gandit in repetate randuri sa se sinucida. "Ar fi trebuit sa pot avea incredere in ea. Incerc sa imi pun viata in ordine", a mai precizat victima. Femeia a declarat ca adolescentul avea 18 ani si a consumat alcool de bunavoie. Ea a spus ca cei doi au intretinut relatii sexuale o singura data, potrivit Stirile ProTV Ultima fita in materie de sex pe anul 2017 este sexul virtual. O companie producatoare de filme pentru adulti din SUA a lansat VR Bangers, un set de ochelari care transforma realitatea. Pretul ochelarilor pentru Realitatea Virtuala variaza intre 450 de dolari si 1.000 de dolari. Acestia se conecteaza prin Bluetooth la computer, televizorul smart sau DVD player si transmit in varianta tridimensionala cele mai bizare fantezii sexuale. Insa specialistii de la "VR Bangers" vor ca ochelarii sa devina o parte importanta a vietii de cuplu. "S-a uratit nevasta? S-a ingrasat si nu va mai atrage? Puneti-va ochelarii si intr-o clipa realitatea conjugala se transforma in realitate virtuala. Sotia devine star porno intr-o clipita si senzatiile sunt de inegalat", se arata in comunicatul companiei. In ciuda mesajului misogin, compania s-a bucurat de un real succes in randul masculilor disperati, informeaza Click O fundatie olandeza doreste sa curete deseurile din plastic si gunoaiele din zona Pacificului in urmatoarele 12 luni, cu doi ani mai devreme decat era planificat. Fundatia Ocean Cleanup doreste sa utilizeze plase intinse pe distante mari pentru a aduna deseurile, permitand vietatilor marine sa patrunda prin partea inferioara a plasei, informeaza Mail Online. Marea Insula de Gunoi din Pacific este o zona aflata in ocean in interiorul careia curentii de apa au adunat gunoiul sub forma unei insule. Initial, planul sugera ancorarea plaselor in podeaua marina, insa, recent , fundatia a declarat ca va utiliza ancore aflate la suprafata apei pentru ca sistemul sa fie mult mai eficient. Mecanismul a fost realizat de catre Boyan Slat, tanarul si-a dedicat viata curatarii oceanelor in urma unei sesiune de scufundari din Grecia unde, afirma el, a vazut mai multe pungi de plastic decat pesti, scrie Descopera Printarea 3D nu este de ieri, de azi in viata noastra. Inca de cand a fost inventata aceasta tehnologie, ea a putut fi aplicata pe o gama larga de domenii, de la auto pana la constructia caselor. Iata ca lucrurile nu s-au oprit aici. Cativa cercetatori de la Northwestern University din Statele Unite ale Americii au reusit sa creeze viata cu ajutorul tehnologiei. Acestia au printat 3D ovare si au "dat nastere" unor pui de soareci, care sunt vii si traiesc bine mersi. Profesori de la catedra de medicina din cadrul Universitatii Northwestern si-au unit fortele cu cei de la catedra de inginerie. Acestia s-au folosit de tesut de la ovarele naturale prelevate pentru a printa 3D unele prostetice pe care apoi le-au implantat in femele de soareci. Oamenii de stiinta au constatat ca feritilitatea a fost una chiar si mai crescuta decat in conditii naturale si ca ovarele noi au ajutat si la productia de hormoni, noteaza Playtech