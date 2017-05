Faze tari: Nu merg la dentist, ma "repara" pestii; Pisica uriasa care mananca zilnic carne de cangur; S-a dat drept barbat pentru a lucra intr-o mina, pana cand a fost acuzata de viol

Pili Hussein este o femeie din Tanzania care s-a prefacut timp de 10 ani ca este barbat, pentru a putea munci intr-o mina de pietre pretioase. Femeia a fost nevoita sa-si dezvaluie adevarata identitate dupa ce a fost acuzata de viol, potrivit BBC. Povestea ei a fost dezvaluita intr-un program ONU destinat femeilor din aceasta tara africana. "Tatal meu se purta cu mine ca si cand as fi fost baiat si eram trimisa sa am grija de animale. Nu mi-a placut deloc acea viata", a declarat femeia in reportaj. Fata a crescut, s-a maritat, insa a dat peste un barbat violent, scrie Click. O pisica uriasa, pe nume Omar, care cantareste 14 kilograme si masoara 120 de centimetri, aspira la titlul de "cea mai lunga pisica din lume". Omar este un mandru reprezentant al rasei Maine Coon, recunoscuta prin talia impresionanta a exemplarelor sale. Pisoiul, traieste impreuna cu stapanii sai, in Melbourne si consuma cu placere carne cruda de cangur. Omar are deja un cont de Instagram, plin cu fotografii care i-au adus 15 mii de urmaritori. Stapanii au fost contactati de reprezentantii Cartii Recordurilor, care vor sa-l declare pe Omar drept cel mai lung motan din lume, informeaza Stirile ProTv.



Imaginile cu respectiva creatura au facut inconjurul internetului, iar oamenii tot incearca sa raspunda la anumite intrebari: ce animal este? cum a ajuns pe insula? Ce spune prezenta lui despre schimbarile climatice? Evenimentul a dus totodata si la lansarea printre internauti a unui joc in care acestia trebuiau sa ghiceasca ce creatura este de fapt, scrie The Independent. La randul lor, localnicii se intreaba cum vor scapa de cadavrul imens, noteaza descopera.ro Asta da idee! De ce sa mai dai banii pe detartraj cand pestii iti pot curata impecabil dantura? Scufundatorul profesionist de origine rusa Vitalii Bazarov s-a scufundat in apele din apropierea peninsulei Sinai si imediat doi pesti Cardinali dungati de recif i-au intrat in gura. Au mancat cu o pofta de nedescris resturile de mancare si i-au curatat dintii mai ceva ca o periuta electrica. Pestii cardinali dungati au 4-5 centimetri lungime, se hranesc cu vietati de mici dimensiuni, plancton si alge marine si traiesc in zona Recifului Rechinului si in Reciful Yolanda, potrivit Click O britanica a fost parasita cu 3 zile inainte de nunta, dar a fost dusa la altar pentru ca a facut o promisiune. Carly Akers, in varsta de 30 de ani, din Kent, urma sa se casatoreasca cu Shaun, barbatul cu care are doi copii, pe care il cunostea de 9 ani, relateaza Daily Mirror. Totusi, cu trei zile inainte de eveniment, Shaun a anulat nunta. Chiar daca a ramas devastata, Carly a mers la propria nunta fiindca le-a promis fiicelor ei, in varsta de 2, respective 6 ani, ca vor fi domnisoare de onoare. Fetitele au dus-o la altar pe mama lor, in timp ce a aruncat buchetul, familia si prieteni fiind prezenti, arata Stirile ProTv.