Faze tari: Salvat de la moarte de propriul telefon; Un pastor din Kenya sustine ca vindeca printr-o metoda bizara. "Cand atingi sanii, indeplinesti voia lui Dumnezeu"; Un tanar de 18 ani a proiectat cel mai usor satelit din lume. NASA a declarat ca va lansa inventia in spatiu

O intamplare mai ciudata a avut loc in acest week-end, intr-o localitate din SUA, New Hampshire. Un barbat, Cristopher Beaucher, a mers in vizita la casa mamei sale, care era goala si scoasa spre vanzare. Totusi, acesta a simtit un miros ciudat cand a intrat in locuinta si a avut mare noroc ca a reusit sa scape cu viata, datorita lui Siri, scrie playtech.ro. In momentul in care Beaucher a intrat in casa a simtit un miros puternic, cel mai probabil de gaz, si, fara sa se gandeasca, a aprins lumina, moment in care intreaga locuinta a fost cuprinsa de flacari. Explozia a fost atat de puternica incat o parte a casei a fost daramata, lasandu-l astfel pe american dezorientat, potrivit Click Pastorul Chijioke, un popular predicator de origine nigeriana, este in centrul unei uriase controverse. Chijioke Nnabugwu, un pastor din Kenya de origine nigeriana a recunoscut la un post local de radio ca le vindeca pe membrele conregatatie sale atingandu-le si sugandu-le sanii, deoarece acolo se ascunde "spiritul lui Dumnezeu" inca din copilarie. "Cu cat atingi mai mult sanii, cu atat indeplinesti mai mult voia lui Dumnezeu", a declarat Chijioke, care a recunoscut ca in Biblie nu este mentionata aceasta metoda de vindecare. "Sugandu-le sanii sugi practic problemele", explica el, relateaza Stirile ProTV Un adolescent din India a castigat o competitie internationala, realizand unul dintre cei mai usori sateliti din lume. NASA doreste sa il lanseze luna viitoare. Satelitul cantareste 64 de grame si va realiza o misiune suborbitala timp de patru ore, informeaza Science Alert. Dupa ce va fi plasat in microgravitatie, principalul sau scop va fi de a dovedi durabilitatea unui material atat de usor, realizat cu imprimanta 3D. "Va avea un nou tip de computer la bord si opt senzori pentru masurarea acceleratiei, rotatiei si a magnetosferei Pamantului. Satelitul a fost construit de la zero'', afirma tanarul de 18 ani, Rifath Shaarook, conform descopera.ro Ce cumperi cand ai prea multi bani si nu ai ce face cu ei? Un boomerang de 2.000 de dolari. La asta s-au gandit probabil cei de la Chanel atunci cand l-au scos pe piata. Produsul a adus insa numeroase critici casei de moda. Casa Chanel a fost aspru criticata in ultimele zile pe platformele de socializare de numerosi internauti, care au acuzat celebra companie de moda de insusire frauduloasa a culturii aborigene, dupa ce a pus in vanzare pe site-ul ei oficial un model de bumerang. Sa nu credeti ca nu s-au gasit doritori. Artistul american Jeffree Star a platit 1.930 de dolari pentru a cumpara acest bumerang Chanel si apoi l-a pozat si l-a pus mandru pe site-urile de socializare, scrie Click N-au vrut sa-l scape din ochi pentru ca in apropiere este o scoala primara. Agitatia de la poalele copacului nu l-a facut sa coboare, iar veterinarii nu s-au indurat sa-l impuste cu tranchilizant, de teama ca o cadere i-ar fi fatala. Ursul a coborat singur, pe seara, dar n-a stat la sol decat cateva minute, apoi s-a catarat intr-un alt copac, de unde s-a dat jos dupa o ora, cand oamenii plecasera. "Este un comportament tipic, de urs care se simte amenintat ", spun specialistii. Ursoaicele isi invata puii sa se catare in pomi ca sa fie la adapost de alte animale de prada, potrivit Stirile ProTV