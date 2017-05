Faze Tari: Suedezii au respins pauza de... sex; A dat-o in judecata pentru ca este "un pericol la adresa bunului simt". Ce a facut tanara la prima lor intalnire; Joaca in filme porno, dar arata ca un copil de 9 ani. Povestea actorului

Consilierii unui orasel din nordul Suediei au respins pauza de... sex. Propunerea inedita a fost facuta de un consilier local, in urma cu cateva luni, relateaza Daily Mail. Per-Erik Muskos, in varsta de 42 de ani, este un consilier local din oraselul Overtornea. Recent, el a venit cu o propunere inedita. El a spus ca, de multe ori, cuplurile nu petrec suficient timp impreuna, din cauza programului de lucru, iar asta le afecteaza relatiile. Asa ca el a propus ca suedezii sa aiba o ora de relaxare in companiai partenerei sau partenerului de viata. Propunerea lui a fost insa respinsa de ceilalti 31 de consilieri locali, care au spus ca aceasta activitatea nu ar avea nevoie de o ora dedicata in timpul programului de lucru. Mai mult, criticii au afirmat ca aceasta propunere intervine prea mult in viata privata a angajatilor, iar cei care nu au un partener ar putea sa se simta exclusi, anunta Libertatea Intalnire cu final total neasteptat in Statele Unite. Un american suparat ca fata pe care a scos-o la film nu i-a dat atentie nici lui, nici peliculei, isi vrea inapoi banii dati pe bilet. Ea a stat cu ochii numai in ecranul telefonului. Asa ca, suparat, barbatul i-a spus sa-i dea contravaloarea tichetului de intrare, dar ea a refuzat. Atunci, el a luat o hotarare radicala: a dat-o in judecata. A depus plangere la un tribunal din Texas si o acuza pe fata ca este "un pericol la adresa bunului simt", scrie Stirile ProTV. Un actor din Japonia, star in filmele porno, a ajuns cunoscut, datorita felului in care arata-. Are 24 de ani, dar dupa inaltime nu-i dai mai mult de 9 ani. Mai mult decat atat, Kohey Nishi este si producatorul filmelor in care acesta joaca. Kohey este un personaj in industria filmelor pentru adulti. Pe langa aptitudinile actoricesti, acesta iese in evidenta datorita staturii sale. Desi are 24 de ani, acesta nu depaseste 1 metru, dar nu se plange. Actorul arata ca un copil, dar este faimos in lumea adultilor. Acesta a intrat in contact cu industria pornografica, datorita unei prietene care i-a facut cunostinta cu un antreprenor din industria japoneza pornografica, Ganari Takahashi. Producatorul l-a lasat sa-si produca propriul film, dupa ce i-a aratat un video, creatie proprie, noteaza Click O organizatie australiana de caritate, Cat People of Melbourne, a postat un anunt neobisnuit pentru un animal de companie caruia incearca sa-i gaseasca un camin, descriind animalul ca fiind o "pisica absolut nemernica"Mr. Biggles, in varsta de doi ani, este o felina cu "blana neagra fina stralucitoare si ochi mari galbeni". Dar acesta este doar aspectul exterior. De fapt, motanul este "absolut nemernic" si nu este "o pisica pentru persoane fara experienta sau sfioase". Mr. Biggles, sau Lord Bigglesworth, este "despot si dictator", spune organizatia. "El va va informa ca nu este fericit, ceea ce se intampla des, pentru ca lucrurile nu se ridica de cele mai multe ori la standardele sale inalte". "Daca nu-i place ce faceti, va va musca. Uneori ii place sa va atace picioarele. Depinde doar de ce poate obtine in acel moment. Dlui Biggles nu-i place sa fie contracarat. Se infurie daca nu poate iesi afara atunci cand vrea sa faca acest lucru", se arata in anunt, potrivit Digi 24 O femeie din Australia a fost acuzata ca a pretins ca are o tumora cerebrala pentru a strange bani din donatii, ca mai apoi sa ii cheltuiasca intr-o excursie in SUA. Debbie Coughlan din Murwillumbah le-a spus prietenilor ei ca a fost diagnosticata cu o tumora pineala si ca avea nevoie de bani urgent. Ea a sustinut ca singurul doctor care ii putea opera tumora se afla la o clinica din SUA. Intre timp, localnicii si-au unit fortele si au reusit sa stranga suma de 40.000 de dolari. Totusi, prietenii ei cred ca femeia a mintit in legatura cu boala de care sufera. Coughlan a declarat ca a fost internatata la Skull Base Insitute din Los Angeles, iar presupusa interventie chirurgicala i-ar fi salvat viata, dar prietenii ei sustin ca nu ar exista dovezi in acest sens, relateaza Stirile ProTV