Faze tari: Momente amuzante in timpul vizitelor lui Dragnea prin tara; Si-a facut rochie din 10.000 de ambalaje de bomboane; Platesti sa stai cu sobolanii la masa

Chiar in inima judetului Teleorman, la Alexandria, un stalp nu a putut fi scos din mijlocul salii de sport pe care liderul PSD tocmai o inaugura. De ceva surprize a avut parte Liviu Dragnea si de la cultivatorii de rosii, pe care ii sustine cu un program special, finantat din bani de la buget. Noua sala de sport din Alexandria le-a dat ceva batai de cap autoritatilor. Mai ales ca de la centru sosisera pentru inaugurare Liviu Dragnea si ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh. Un stalp a ramas de neclintit in mijlocul salii. Chemata in ajutor, nici echipa de handbal a orasului nu a reusit sa il mute. "Am inteles ca atunci cand au pus fileul astazi de dimineata au tensionat foarte mult firul de metal care tine fileul si acolo s-a intepenit putin", a explicat ulterior Liviu Dragnea, citat de Digi24. De patru ani, Emily Seilhame, de 24 de ani, din Pennsylvania, SUA, a pastrat cu sfintenie ambalajele de la bomboanele Starburst. Astfel, a adunat peste 10.000 de hartiute colorate din care s-a decis sa-si confectioneze o rochie si i-a reusit. Ea a unit bucatelele de hartie colorate cu elastice, una cate una, manual. Sotul sau, Malachi Seilhamer, de 28 de ani, i-a cumparat bomboanele si tot el i-a dat ideea sa pastreze ambalajele pentru a-si confectiona o rochie din acestea, informeaza Click. Ricard Matthieu, un calugar budist din Tibet este considerat cel mai fericit om din lume, iar creierul sau functioneaza intr-un mod nemaiintalnit pana acum de oamenii de stiinta. Cercetatorii i-au conferit acest titlu in urma unui studiu care s-a intins pe o perioada de 12 ani, ale carui rezultate au aratat o activitate cerebrala cel putin neobisnuita a barbatului, care il predispune la fericire mai mult decat pe orice alt om de pe planeta, scrie Gandul. Oamenii de stiinta i-au dat calugarului de 70 de ani acest titlu in urma participarii la un studiu care s-a derulat pe o perioada de 12 ani, cercetare referitoare la meditatie si compasiune la Universitatea din Wisconsin, arata descopera.ro. De necrezut! In loc sa ii amendeze inspectorii de la Protectia Consumatorului, patronii cafenelei La Rat Cafe din San Francisco isi fac reclama cu sobolanii din restaurant! Ei ofera clientilor o oferta cu totul neobisnuita. Isi pot sorbi cafeaua cu rozatoarele pe masa sau intre picioare. Vestea buna e ca animalele nu ataca, pentru ca au fost domesticite inainte. Saptamana sobolanilor din localul sus-mentionat are loc intre 1 si 8 iulie. Rezervarile costa incepand de la 49,99 de dolari (circa 203 de lei) si includ o bautura, o gustare si accesul in local, relateaza Click. Visa la o petrecere grandioasa, insa nunta ei a fost ruinata. O britanica traia o drama. Femeia se indragostea de barbati, care o paraseau dupa ce isi facea planuri pe termen lung. In cele din urma, singura si mama a doi copii, britanica si-a gasit jumatatea in persoana unui barbat care a facut-o sa se simta speciala. Femeia sustine ca barbatul s-a comportat exemplar, atat cu ea cat si cu copiii sai, despre care sustine ca s-a comportat ca si cum ar fi fost ai lui. Dupa un timp, in povestea lor de iubire si-a facut aparitia un nou membru - femeia a dat nastere primului lor fiu. Aparitia primului lor copil, l-au determinat pe barbat sa-si faca curaj si sa o ceara in casatorie, noteaza Stirile ProTv.