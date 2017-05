Faze tari: Au petrecut singuri la nunta in pielea goala; Planuiau nunta vietii lor, insa boala barbatului le-a distrus planurile. De ce surpriza au avut parte cei doi indragostiti; Un grup de savanti a creat voce artificiala care poate imita aproape la perfectie vocea umana

Ai grija ce iti doresti pentru ca ti se poate intampla! Britanicul Jeff Adams, 54 de ani, si aleasa inimii lui Sue, de 47 de ani, din Noua Zeelanda, au fost singuri la nunta lor organizata in Toowoomba, Queensland, Australia. Motivul: familia a refuzat sa petreaca in pielea goala. Au trimis invitatii la nunta in toate cele patru zari si nu le-a venit nimeni la petrecere. Si asta pentru ca britanicul Jeff Adams si neozeelandeza Sue s-au incapatanat sa faca nunta in pielea goala. Cei doi au inchiriat o locatie in Toowoomba, Queensland, Australia, si la finele lui aprilie si-au pus pirostriile. Din cei 120 de invitati, nu a venit nici un membru al familiei. Culmea, nici copiii lor nu au vrut sa vina si nici nepoteii. Asa ca mirele Jeff si mireasa Sue au apelat la o asociatie de nudisti, noteaza Click Un cuplu de indragostiti, din Marea Britanie, visau la nunta vietii lor, insa vestea bolii barbatului le-a spulberat visele. Tracy Brooks, in varsta 45 de ani, sustine ca si-a gasit jumatatea in persoana lui Ray Kershaw, in varsta de 63 de ani. Cei doi isi propusesera sa-si uneasca destinele in cadrul unei ceremonii, care trebuia sa aiba loc in Tenerife, insa medicii le-au distrus planurile. Barbatul a fost diagnosticat cu cancer intestinal, in faza terminala. Cei doi s-au vazut nevoiti sa-si risipeasca planurile de nunta, intrucat boala barbatului a recidivat. Impresionati de povestea lor de iubire si emotionati de vestea ca barbatului i-au ramas foarte putine zile de trait, cativa donatori generosi au decis sa le organizeze nunta mult asteptata, potrivit Stirile ProTV Chiar si pentru interfatele AI precum Cortana de la Microsoft sau Alexa de la Amazon, simularea vocii umane a fost un lucru imposibil de realizat. Dar Lyrebird, creat de un grup de cercetatori din Montreal, este un robot care poate imita vocea reala a unui om (real). Ramane insa o problema etica, aceea de a evita frauda prin replicarea vocilor. Pentru a crea o impersonare exacta, Lyrebird trebuie sa auda persoana respectiva vorbind mai multe ore in sir, scrie Curiosity. Pentru acest scop, programatorii au ales discursurile politicienilor cunoscute pentru caracterul lor parca interminabl. Pe pagina demo a robotului (link), poti auzi voci care suna exact ca acelea ale lui Barack Obama, Hillary Clinton sau Donald Trump, scrie Descopera In loc sa ii amendeze inspectorii de la Protectia Consumatorului, patronii cafenelei La Rat Cafe din San Francisco isi fac reclama cu sobolanii din restaurant! Ei ofera clientilor o oferta cu totul neobisnuita. Isi pot sorbi cafeaua cu rozatoarele pe masa sau intre picioare. Vestea buna e ca animalele nu ataca, pentru ca au fost domesticite inainte. Saptamana sobolanilor din localul sus-mentionat are loc intre 1 si 8 iulie. Rezervarile costa incepand de la 49,99 de dolari (circa 203 de lei) si includ o bautura, o gustare si accesul in local, informeaza Click Telescopul Kepler al celor de la NASA a confirmat cateva detalii cruciale cu privire la orbita a celor sapte exoplanete nou descoperite din sistemul TRAPPIST-1. NASA ne ofera noi informatii cu privire la cele sapte planete nou descoperite in luna februarie. Noile date ne aduc la cunostinta mai multe despre imaginea acestor exoplanete, dar si cu privire la o planeta mai putin inteleasa din acest sistem- TRAPPIST-1h. Astronomii de la Universitatea Washington au putut confirma un model orbital obisnuit, folosindu-se de datele culese de telescop. Echipa de cercetatori a descoperit ca la 9 milioane de kilometri departare, steaua pitica (TRAPPIST-1), cea mai indepartata dintre cele sapte exoplanete, nu se regaseste in zona locuibila si este si mult prea rece pentru a acomoda viata oamenilor, conform Playtech