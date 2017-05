Faze tari: Ce fac oamenii la betie. Se dezbraca si fac striptease in poalele unei maicute; Trupele Zdob si Zdub si Taraf de Haidouks au facut schimb de stiluri si melodii; Primesc salariul pe microcipuri bagate in mana

Daca aveati impresia ca scenele memorabile din filmul "Magic Mike" sunt cu totul si cu totul speciale va inselati. Luke Thomas a facut striptease pentru o femeie imbracata in maicuta, iar imaginile au ajuns virale. Luke Thomas este un fan infocat al actorului Channing Tatum. Mai bine zis, este fanul personajului interpretat de Channing in ￯Magic Mike￯. Cu totii stim scenele in care acesta, prin miscari lascive si provocatoare, innebunea femeile cu numarul sau de striptease. Ei bine, se pare ca acest rol de striper a atras atentia multor barbati, scrie Click. Un programator japonez de 24 de ani, care are o inaltime de un metru, joaca rolul unui copil in filme pentru adulti. Kohey Nishi, care sufera de boala numita Mucopolizaharidozela isi castiga traiul din filmele pentru adulti, el culcandu-se cu femei care arata indeajuns de mature, incat par mamele lui, conform Daily Mail. Nishi a fost introdus in aceasta industrie de catre un amic, mogulul filmelor pentru aduli, Ganari Takahasi, si spera ca prin intermediul meseriei sale sa "previna exploatarea sexuala a copiilor", relateaza Stirile ProTv. China este faimoasa pentru fosilele extrem de bine conservate a peste 130 de dinozauri cu pene si specii primitive de pasari. Cu ajutorul acestor specimene, expertii au reusit sa afle ca pasarile au evoluat din theropode. Un alt tip de fosile extrem de importante aflate in China sunt ouale de dinozaur. In cadrul unui studiu recent a fost dezvaluita descoperirea unuia dintre cele mai mari oua de dinozauri ,,Macroelongatoolithus',' descoperit in provincia Henan. Acesta contine un schelet complet al unui dinozaur nou, denumit "Beibeilong", informeaza iflscience.com, citat de site-ul descopera.ro. Peste 2.500 de fani au luat parte la primul concert experimental, in seara de 19 mai 2017, la Arenele Romane. Evenimentul a adus pe aceeasi scena cei mai in voga artisti consacrati ai momentului, alaturi de nume mari din underground, care au oferit impreuna performante artistice neconventionale, LIVE. Trupele Zdob si Zdub si Taraf de Haidouks au raspuns provocarii de a face schimb de roluri pe scena. Sapte artisti, printre care Delia, Vita de Vie, COMA, Carla`s Dreams si Macanache au concertat vineri, 19 mai, la Arenele Romane, iar 2 DJ-i cunoscuti au intretinut atmosfera, informeaza EVZ. Firma Epicenter din Stockholm, Suedia, ofera sansa angajatilor sa-si implantezegratuit in mana un microcip, din 2015. Pana acum, 150 din cei 3.000 de angajati au acceptat oferta. Microcipurile care le-au fost implantate sunt putin mai mari ca un bob de orez. Acestea functioneaza ca un card de salariu. Este suficient sa atingi cu mana casele de marcat pentru a achita nota de plata in orice magazin. Pana acum astfel de microcipuri erau utilizate doar ca mijloc de identificare a animalelor de casa sau ca dispozitive de urmarire pentru marfurile livrate. Angajatii care si-au implantat microcipurile spun ca si-au facut viata mai usoara, anunta Click.