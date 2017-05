Faze tari: 17 ani s-au chinuit sa aiba un copil, acum au 6 dintr-un foc; La doar 12 ani, lungimea parului ei atinge 139 de centimetri; O descoperire remarcabila rescrie istoria. Stramosii omului erau cel putin la fel de avansati ca Homo sapiens

Bucurie fara margini! Ani buni au incercat cu disperare sa devina parinti. Ajibola si Adeboye Taiwo au facut toate tratamentele posibile si abia dupa 17 ani minunea s-a intamplat. Acum au 6 copii! Nu s-au uitat la bani! Pe parcursul a aproape doua decenii, Ajibola Taiwo (47 de ani) si Adeboye Taiwo (50 de ani) au cheltuit 160.000 $ (circa 649.215 de lei) pentru fertilizari in vitro, innebuniti sa aiba si ei un copil. Cei doi soti de origine nigeriana au primit abia in urma cu 9 luni marea veste ca in sfarsit vor deveni parinti. Ajibola a adus pe lume recent, prin cezariana, 3 baieti si 3 fetite, care au cantarit la nastere intre 733 grame si 1,395 kg, la VCU Medical Center din Richmond, Virginia, noteaza Click Nina Bychkova este supranumita Rapunzel si nu s-a tuns niciodata, iar lungimea parului ei a ajuns la 139 de centimetri, potrivit Siberian Times Mama ei, Olga, a spus: "Prietenii Ninei nu intelegeau niciodata de ce nu se putea juca cu ei, dupa ce se spala pe cap. Omiteau faptul ca ii lua foarte mult timp ca sa se usuce". Acum, tanara vrea sa intre in Cartea Recordurilor pentru cel mai lung par din lume. "Mama a aflat ca exista undeva o fata, in Mexic, al carei par are 150 de cm. Am decis sa il las pe al meu sa creasca in continuare", potrivit Stirile ProTV . De la descoperirea lui Homo naledi, o specie de hominid ramasa enigmatica, cercetatorii si-au pus problema daca nu cumva comportamentul acestora tradeaza existenta unei specii mai evoluate decat s-a crezut pana acum. "Comportamentul" se refera la o descoperire din 2013, unde intr-o pestera la o adancime de 30 de metri si cu un pasaj de 18 centimetri (atat de ingust incat nu multi ar intra de bunavoie), au fost gasite oase fosilizate ale unei specii pana atunci necunoscute, scrie Curiosity. De la pozitia oaselor, la locul ascuns, a fost evident ca ramasitele au fost puse acolo intentionat, scrie descopera.ro Ca sa atraga atentia asupra gropilor de pe strazile din orasul natal Saratov, Ana Moskviceva a facut sedinte foto cu acestea. Frumoasa rusoaica s-a imbracat la costum de baie sexy si s-a pus pe pozat. Fotomodelul s-a fotografiat pe un colac sub forma de pasare ce pluteste pe apa acumulata in gropi, ca si cand ar fi piscine. Pozele pe care le-a pus pe retelele sociale in semn de protest au facut rapid inconjurul lumii. Astfel, gropile din asfalt umplute cu apa dupa ploi din orasul ei au devenit cunoscute de toata planeta. Ana va continua sa puna poze de acest fel pana acestea se vor repara, conform Click Javier Zapata, un candidat la postul de guvernator, si-a inscriptionat panourile publicitare pentru campanie cu hashtag-ul #hashtagcampana sau #campaignhastag, relateaza The Guardian. Pe retelele de socializare el a fost ironizat din cauza acestei decizii, de a folosi un slogan pueril si pentru ca echipa lui de campanie a precizat ca nu a existat nicio eroare. Si Netflix s-a folosit de acest hashtag pentru a-si promova un serial, mai precis: #HashtagHouseOfCards. Pana la urma, Zapata si-a inlocuit vechiul hashtag cu #PorMisBigotes, care in traducere aproximativa ar insemna "pentru mustata mea", informeaza Stirile ProTV