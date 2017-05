Faze Tari: Are sani care se umfla la comanda; Cine este "calugarita nazista" care rapea copii si isi teroriza vecinii; Un barbat si-a trimis drona pentru a-i cumpara mancare de la fast-food

Un judecator a respins un caz impotriva unei femei care a fost acuzata ca a distribuit pe retele de sociliazare o imagine indecenta in care ar fi ironizat Biserica Ortodoxa Rusa. In Aprilie, procurorii au aflat ca Irina Kudinova a distribuit o fotografie pe reteaua de socializare Vkontakte, in care era infatisat un tort alaturi de doua oua, cu ocazia Pastelui, iar expertii au spus ca imaginea ar fi sugerat o ipostaza falica, scrie Stirile ProTV Americanca de 47 de ani Allegra Cole si-a dorit de mica sa semene cu Dolly Parton, in ciuda faptului ca a fost crescuta intr-o familie stricta de mormoni. Femeia din Salt Lake City, statul Utah, a fost profesoara de pian pana la 30 de ani. A strans 72.000 de dolari si in urma cu cativa ani a facut o operatie de marire de sani numai ca nu si-a pus silicoane traditionale, ci a optat pentru niste "saculeti siliconici" ce pot fi alimentati cu solutie salina. Merge o data la doua saptamani sau o data la patru saptamani la o clinica din Las Vegas pentru a-si umfla sau dezumfla pieptul in functie de rochiile pe care vrea sa le poarte, relateaza Click Motanul Omar este o adevarata senzatie in tara sa natala, Australia, avand o lungime impresionanta de 120 de centimetri. Felina traieste in Melbourne, iar celebritatea a sosit cu ceva timp in urma, dupa ce stapana sa a postat niste fotografii pe Facebook cu impresionantul exemplar. Fotografiile au fost vazute de un reprezentant al Guinness World Records, care a contactat-o pe posesoarea felinei si a informat-o ca animalul ei de companie ar putea intra in istorie. Omar cantareste 13 kg si jumatate si ar putea dobori recordul anterior, stabilit de o pisica din Marea Britanie, care are lungimea de 118,3 cm, anunta Descopera.ro Ollie Mason-Clarke, un barbat din Noua Zeelanda, a vrut sa vada daca KFC ii livreaza o comanda prin intermediul unei drone. El si-a trimis drona DJI, de care a atasat un bilet, la un restaurant KFC. Barbatul sustine ca aceast clip nu a fost realizat in beneficiul companiei, ci a fost un proiect distractiv pe care si-a dorit sa il faca. Mason-Clarke a pilotat drona la punctul drive-thru al restaurantului, iar comanda i-a fost preluata de o angajata, care stia ca aparatul de zbor va veni, deoarece barbatul a informat KFC despre intentiile sale. Pachetul cu meniul a fost atasat de drona, care a fost pilotata de proprietar inapoi la locul in care se afla, noteaza go4it Pentru cat timp a fost condamnata. O femeie in varsta de 68 de ani care a infiitat o secta si s-a autointitulat "Calugarita Helen", si-a spionat si terorizat vecinii timp de cativa ani. Femeia, care este cunoscuta doar dupa numele de Helena K, si-a infiintat propria secta, ea fiind singura membra. In 2002 s-a mutat in estul Olandei, in orasul Delden, si imediat a inceput sa creeze probleme. Ea a fost condamnata in 2008 de un tribunal local sa urmeze un tratament obligatoriu intr-o clinica psihiatrica, dupa ce a rapit mai multi copii. Potrivit expertilor, ea sufera de o grava tulburare de personalitate. Anul trecut, ea si-a pus in fata casei un steag nazist, scrie Stirile ProTV