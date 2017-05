Faze tari: Stadionul are copac inclus la centrul terenului; Ce a inghitit o cobra indiana; Un hot din Mississippi a dat o spargere la un restaurant, insa nu a luat bani. Barbatul a facut 5 fripturi si cartofi prajiti

Scoala Yucai din Beijing a fost construita pe locul unei gradini imperiale din secolul al XV-lea. In curtea sa se afla un copac in varsta de 100 de ani, considerat sacru. Recent, cand s-a luat hotararea de a se construi un stadion pentru orele de sport, autoritatile nu au dat sub nici o forma aprobarea ca acesta sa fie taiat. Astfel, elevii sunt obligati sa joace fotbal pe terenul pe care troneaza inca arborele. Nu au decat sa-l ocoleasca in timpul meciurilor, informeaza Click De mai multi ani, turistii care viziteaza templul Uluwatu din Bali au fost avertizati cu privire la bandele locale de maimute macac care sunt experte in furtul diferitelor obiecte si pe care apoi le schimba pentru hrana. Maimutele nu fac discriminari, pot fura orice, de la ochelari de soare, papuci, palarii si chiar bijuterii (desi au o mica preferinta pentru ochelarii de soare). Acest comportament amuzant (pentru toti oamenii, in afara de victima) este, insa, neobisnuit in lumea animala, iar acum cercetatorii au pentru prima data o teorie cu privire la acest comportament ''golanesc'', scrie Science Alert, potrivit descopera.ro. O persoana a fost suficient de curajoasa sa se apropie si sa filmeze o cobra indiana care inghitise un obiect voluminos pe care incerca sa-l regurciteze. Filmarea, care a fost facuta in Goa, arata una din cele mai veninoase reptile in timp ce isi contracta corpul si impinge afara obiectul voluminos pe cre il inghitise, care s-a dovedit a fi o sticla din platic, relateaza Daily Mail. Cativa localnici, care au inconjurat reptila, au avut o explozie de bucurie atunci cand aceasta a eliberat obiectul fara sa fie vatamata, relateaza Stirile ProTv. Trupa americana de dansatori Bandaloop a facut senzatie! Cei 25 de acrobati alpinisti au inventat un stil de dans pe verticala. Ei executa armonios miscari specifice baletului, suspendati fiind pe cele mai inalte creste de munti din lume. Recent, trupa a oferit un spectacol de zile mari pe Varful Guigu din Parcul National Tianmenshan, China. Urmariti din vale cu ajutorul binoclului de catre spectatorii veniti in numar mare pentru a asista la un eveniment unic, dansatorii au dat tot ce au avut mai bun in cadrul unei reprezentatii care a tinut aproape o ora, noteaza Click Un hot din Mississippi a dat o spargere mai putin obisnuita. A intrat intr-un restaurant printr-o gaura facuta in acoperis. Apoi, a mai gaurit si peretii, ca sa treaca dintr-o incapere in alta. In cele din urma, obosit dupa atata efort, s-a dus la bucatarie si s-a apucat de gatit. Interiorul restaurantului din Mississippi, dupa atacul hotului, a fost surprins de o camera de supraveghere. Cand si-a dat seama ca este filmat, omul a distrus camera. "De acolo, din hol, a intrat in toaleta. Mai departe, in loc sa foloseasca usa, a facut din nou o gaura in perete si astfel a patruns in bucatarie." Nu a gasit mare lucru de furat in bucatarie, precizeaza Stirile ProTv.