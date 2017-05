Faze tari: A inceput sa mearga, la cateva minute dupa ce s-a nascut; Porumbelul s-a facut traficant de droguri; Un tanar din Africa de Sud se plange ca a fost violat timp de 3 zile de un grup de femei 

Un adevarat miracol. Un filmulet realizat intr-un spital din Brazilia a ajuns viral. Imaginile arata un bebelus, abia nascut, cum incepe sa se plimbe sub ochii doctorilor. O fetita abia nascuta a socat asistentele medicale, dupa ce a inceput sa mearga, doar la cateva minute dupa ce s-a nascut, intr-un spital din Brazilia. Filmuletul publicat pe retelele de socializare a ajuns viral, toti internautii catalogand aceasta intamplare drept un miracol. Moasa, care voia sa-i faca o baie micutei, o tine cu o mana de piept si incerca sa-si dea seama ce vede, deoarece copilul se lupta sa mearga de unul singur. La un moement dat, asistenta a strigat uimita, cand a realizat ce voia sa faca bebelusul, scrie Click Plangere insolita a unui tanar din Pretoria, care sustine ca a fost victima unui grup de violatoare. Barbatul, in varsta de 23 de ani, sustine ca a ramas cu traume dupa ce a fost drogat, rapit si violat in repetate randuri de trei femei necunoscute. Totul ar fi inceput dupa ce a comandat un taxi in estul orasului Pretoria. Cand a urcat in masina, acolo se aflau deja cele 3 femei, care l-au injectat cu o substanta misterioasa, ce l-a facut sa isi piarda cunostinta. A fost dus apoi intr-o incapere cu un pat, obligat sa consume bauturi energizante si violat vreme de 3 zile de rapitoare. Femeile l-au abandonat apoi, pe jumatate dezbracat, pe un teren viran la marginea orasului. Aici a fost gasit de un sofer care l-a dus la spital, noteaza Stirile ProTv. Un porumbel a fost prins de autoritatile din Kuwait cu circa 200 de pastile de ecstasy ascunse intr-un saculet fixat sub penele sale. Fusese dresat de traficanti din Irak si trimis sa zboare peste granita cu drogurile. Incepand din secolul XII, porumbeii au fost folositi pentru transmiterea de mesaje la distante lungi. Iata ca in secolul XXI acestor pasari inteligente li s-au gasit utilizari ilegale. Pasarea a fost prinsa dupa ce a fost vazuta zburand in jurul unui bloc de birouri din Kuwait City, precizeaza Click. Situatie incredibila in Barlad, unde un sofer nu a mai putut pleca din parcare din cauza ca s-a trezit cu un barbat beat intre roti. Potrivit Vremea Noua, incidentul a avut loc duminica. "M-am temut, pentru ca daca il luam de acolo si plecam, putea sa zica cineva ca l-am lovit eu cu masina si de aia zace in strada. Asa, am chemat Ambulanta", a explicat proprietarul masinii, care a si filmat totul. Paramedicii l-au ridicat pe barbatul beat, insa acesta nu s-a trezit decat la spital. Conform Vremea Noua, omul ar fi gropar la cimitirul din Barlad si ar fi baut mai mult din cauza ca in acest week-end au fost mai multe inmormantari ca de obicei, relateaza Stirile ProTv Fotografiile care au facut senzatie pe internet vin din Franta, unde angajatii unei librarii au gasit o modalitate amuzanta de a face timpul sa treaca mai repede. Librairia Mollat din Franta atrage foarte mult atentia asupra paginii lor de Instagram dupa ce angajatii au inceput sa observe cat de asemanatoare sun cartile magazinului lor cu, clientii si cu ei insisi. Imaginile lor arata cum se potriveste cartea neobisnuit de bine in cadrele vietii de zi cu zi, mai ales atunci cand acestea oglindesc oamenii care le tin. Este un exemplu clasic de inteligenta franceza, iar umraritorii lui Mollat de 21.2k sunt atasati de ea. Mollat a fost prima librarie independenta din Franta, deschizandu-si portile in 1896 in Bordeaux, o mostenire pe care angajatii sai o pretuiesc foarte tare, arata EVZ.