Faze tari: El este tatal a 10.000 de copii?; Un caine i-a salvat viata stapanei sale, dupa ce a omorat o cobra, in gradina femeii; Ce face un copil cu fratele sau mai mic cand crede ca mama nu-l vede

Timp de aproape 40 de ani la clinica de fertilizare in vitro din Barendrecht, din apropiere de Rotterdam, Olanda, pacientele erau inseminate cu sperma doctorului Jan Karbaat (89 de ani). Testele ADN au confirmat paternitatea. Nu mai putin de 6.000 de femei au apelat la serviciile doctorului Karbaat incepand din anii '70 si pana in 2009, cand clinica a fost inchisa din cauza unor nereguli. De-a lungul intregii activitati aici s-au nascut 10.000 de copii cu varste cuprinse intre 12 si 40 de ani. La finele lunii trecute doctorul, care se supranumea "un pionier in domeniul fertilizarii", a incetat din viata. Testele realizate pe 18 copii nascuti la clinica sa au confirmat faptul ca au acelasi ADN cu doctorul Karbaat. Socul a cazut ca un trasnet pentru parinti si alte teste au fost facute ulterior. Astfel s-a descoperit ca 60 de copii au fost conceputi cu sperma doctorului, noteaza Click Un caine este considerat erou de catre stapana sa, dupa ce si-a sacrificat viata pentru a o salva. Spike, un Yorkshire terrier, din Africa de Sud se afla in gradina cand s-a intersectat cu o cobra pe care a atacat-o inainte sa ajunga la stapana sa, Louise Grobler, in varsta de 42 de ani, potrivit Daily Mirror. Cainele in varsta de zece ani a reusit sa omoare sarpele, care se afla doar la cativa metri de Louise, mama a patru copii. Din pacate, Spike a fost muscat, iar dupa jumatate de ora a murit. Femeia a declarat: "Spike a fost un erou, avand in vedere ca a atacat sarpele veninos. Gestul lui mi-a salvat viata."Louise a presupus ca Spike va supravietui, fiindca a mancat si a baut apa, la cateva momente dupa incidentul care s-a petrecut pe 12 mai, potrivit Stirile ProTV Oricat de cuminte ar fi un copil, in fiecare se ascunde macar cate un gram de nazdravanie, care iese la iveala cand te astepti mai putin. Daca in prezenta parintilor sunt ingerasi, cei mici au grija sa-si faca de cap atunci cand ies de sub supravegherea adultilor. O mama a reusit sa inregistreze ce fac cei doi copii ai sai atunci cand nu e cu ochii pe ei. S-a prefacut ca este ocupata si a stat cu spatele catre ei, dar a avut grija sa lasa camera video sa le surprinda orice miscare. Ceea ce a vazut a facut-o sa rada pe infundate, pentru a nu-si fac micutii sa intrerupa joaca. Doi copii mici, apropiati ca varsta, au devenit virali pe internet, dupa ce au pus la cale o distractie de zile mari. Cu ochii pe mama lui, baietelul mai mare l-a transformat in "mop" pe bebelusul familiei. L-a tinut de picioare si l-a tarat prin camera, pentru ca mai apoi sa dea ture in premergatorul lui, scrie Click Jip de Beer este un artist olandez nonconformist care a avut o idee originala. Sa sculpteze site-uri web in aur. Insa cum e asta posibil? Chiar daca noi vedem doar o suprafata plata pe ecran atunci cand accesam o anume pagina de Internet, ele au in spate modele tridimensionale care sunt realizate in functie de straturile de informatie pe care le reprezinta. Proiectul lui de Beer se numeste "Web Spaces" si are ca scop evidentierea asa numitelor straturi de ierarhie. O pagina web este formata din mai multe elemente care sunt dispuse pe cateva dintre aceste straturi de ierarhie. Unele sunt mai sus, altele sunt mai jos. Astfel ca ne putem forma imaginie 3D a unor site-uri web, pe baza lor. Cand ne uitam la radiografia unui site ne putem aduce aminte de hartile clasice care sunt clasificate pe culori. De exemplu, muntii care sunt reprezentati cu maro se afla mai sus decat campiile care sunt reprezentate cu verde, informeaza Playtech El si-a trimis drona DJI, de care a atasat un bilet, la un restaurant KFC. Barbatul sustine ca acest clip nu a fost realizat in beneficiul companiei, ci a fost un proiect distractiv pe care si-a dorit sa il faca, potrivit go4it. Mason-Clarke a pilotat drona la punctul drive-thru al restaurantului, iar comanda i-a fost preluata de o angajata, care stia ca aparatul de zbor va veni, deoarece barbatul a informat KFC despre intentiile sale. Pachetul cu meniul a fost atasat de drona, care a fost pilotata de proprietar inapoi la locul in care se afla. In Noua Zeelanda sunt reguli stricte in ceea ce priveste pilotarea de drone, iar KFC nu livreaza produse la punctele drive-thru clientilor care nu se afla intr-un vehicul. Mason-Clarke a declarat ca a avut toate aprobarile necesare, conform Descopera