Faze tari: O universitate de prestigiu a cerut studentelor sa poarte decolteu la absolvire; Un barbat a fost filmat in timp ce mergea cu un sicriu pe bicicleta; Condamnat la inchisoare pentru ca a dat "like" pe Facebook unui articol

O universitate din Belgia a starnit un scandal monstru pe retelele de socializare dupa ce a transmis studentelelor sa poarte o tinuta cu un "decolteu dragut" la ceremonia de absolvire. Stirea a devenit virala in intreaga lume. Vineri, 26 mai, secretariatul Facultatii de Medicina a Universitatii Libere din Bruxelles (ULB) a trmis studentilor un e-mal cu instructiuni cu privire la ceremonia de absolvire, informeaza Agerpres. In continutul mesajului este precizat si cum ar trebui sa vina tinerii imbracati la eveniment. Astfel, studentelor li s-a recomandat sa poarte "o rochie sau o fusta si un decolteu dragut", iar baietilor, un costum simplu, noteaza Click O prostituata americana, care s-a culcat cu mai multi politisti cand era minora, a dat in judecata orasul Oakland si a primit despagubiri in valoare de aproximativ un milion de dolari. Jasmin Absulin, in varsta de 19 ani, sustine ca s-a culcat cu acei politisti cand avea numai 16 ani. Ea folosea pseudonimul Celeste Guap si sustine ca agentii au platit-o pentru serviciile sexuale. Intregul scandal a avut loc anul trecut, cand tanara i-a acuzat pe ofiteri, relateaza Daily Mail Cazul ar fi avut legatura cu sinuciderea unui dintre politisti si concedierea altora. Miercuri, Absulin a primit suma de 989.000 de dolari din partea unui tribunal din California, initial ea ceruse 66 de milione de dolari, potrivit Stirile ProTv. Un numar de 12 personalitati pasionate de operatiile estetice vor fi protagoniste ale celui mai nou reality-show care va aparea in SUA. Show-ul isi propune sa urmareasca viata celor care au reusit sa-si faca o cariera din transformarile lor corporale extreme. Nimic natural, aproape totul de plastic...pare a fi sloganul celui mai nou reality-show "Plastic la Hollywood" care urmeaza sa fie lansat in SUA. Emisiunea urmareste destinele a 12 persoane care, dintr-o obsesie greu de explicat oamenilor de rand, au recurs la nenumarate operatii estetice pentru a semana cu idolii lor, deveniti deja vedete la tv, precum Kim Kardashian, relateaza EVZ Un elvetian a patit-o rau, dupa ce a apreciat mai multe articole defaimatoare postate pe pagina de socializare. Internautul de 45 de ani, din Elvetia, a fost condamnat recent pentru defaimare, de catre un tribunal din Zurich, la 40 de zile de inchisoare cu suspendare si o amenda in valoare de 100 de franci elvetieni. Cazul dateaza din vara lui 2015, cand barbatul a participat la o discutie pe reteaua sociala intre aparatorii drepturilor animalelor. Cu aceasta ocazie, el a dat "like" la sase articole care evocau presupuse pozitii rasiste si antisemite ale presedintelui asociatiei elvetiene contra "uzinelor de animale", noteaza Click . Un brazilian a dezgropat sicriul in care se aflau ramasitele fratelui sau pentru ca i s-a facut dor de el. Elderlandes Rosa, in varsta de 29 de ani, le-a spus politistilor ca a visat cum fratele sau, Eri Erisberto, care a decedat in urma cu mai bine de un an, cand avea 30 de ani, l-a rugat sa se plimbe din nou cu bicicleta, ca atunci cand inca era in viata, relateaza Daily Mail. De aceea, el s-a indreptat catre cimitir, a dezgropat sicriul si l-a pus pe bicicleta. Localnicii din Prata, sud-estul Braziliei, au anuntat autoritatile dupa ce l-au observat pe Rosa cum umbla sicriul pe strada, informeaza Stirile ProTv.