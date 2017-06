Faze tari: Robotul face cumparaturile in locul tau; O vatmanita din Turcia a observat un barbat rugandu-se. Gestul pe care l-a facut a impresionat o lume intreaga; NASA planuieste sa ''asculte'' gheata satelitului Europa. Se poate descoperi chiar existenta vietii

Asta da rasfat! Londonezii au parte de un ajutor incredibil la cumparaturi. Reteaua de supermarketuri Tesco a anuntat ca a testat cu succes un robotel cu sase roti, ghidat prin GPS si controlat cu ajutortul unor aplicatii de pe telefonul mobil. Robotul electric este conceput sa faca targuielile in locul vostru, sa le plateasca si apoi sa le livreze la domiciliul celui care a comandat. Cosul in care sunt tinute produsele este izolat termic, e extrem de rezistent, neputand fi spart usor si sistemul de inchidere nu se deblocheaza decat atunci cand i se da comanda de pe acelasi telefon de unde a fost solicitat serviciul, noteaza Click Clipul in care apare un barbat care se ruga intre sinele de tramvai au ajuns virale pe retelele de socializare. Imaginile au fost surprinse in orasul turc Izmir, unde se poate observa un barbat care se roaga intre sina unui tramvai si partea carosabila. Aysu Tuna, mecanicul unui tramvai, a sustinut ca a oprit vehiculul pe care il conducea pentru a-l astepta pe barbat sa-si termine rugaciunea. "Am remarcat un barbat care se ruga. In mod obisnuit, l-as fi avertizat sonor, dar nu am vrut sa-l deranjez din rugaciune. Asadar am oprit tramvaiul", sustine Tuna. Gestul femeii a fost criticat de multi dintre calatori care au fost deranjati de faptul ca vor intarzia la munca. Tuna a marturisit ca barbatul i-a multumit pentru gestul sau de-al lasa sa-si termine rugaciunea, potrivit Stirile ProTV NASA a anuntat ca va lansa o misiune pe satelitul natural al lui Jupiter, Europa, in decurs de un deceniu. Miza este de a afla ce se gaseste sub stratul de gheata care acopera corpul ceresc. Pentru a realiza acest lucru, NASA a oferit finantare unei echipe de cercetatori de la Universitatea din Arizona pentru a crea si a testa un seismometru special pe care landerul l-ar folosi pentru a asculta interiorul Europei, scrie Futurism. Instrumentul SESE (Exploring the Subsurface of Europa) va ajuta la aflarea raspunsului la intrebarea daca exista sau nu viata sub stratul de gheata al satelitului, sau macar daca exista conditiile necesare aparitiei vietii. Seismometrul "va asculta" valurile si miscarile din carcasa de gheata a Europei. De asemenea, misiunea va determina daca suprafata are pungi de apa si cat de des ajunge apa la suprafata. Aceste locuri sunt cele mai bune pentru a cauta indicii cu privire la existenta vietii, scrie Descopera Compania italiana Smart K a inventat in premiera carcasa de telefon care iti prepara cafeaua atunci cand esti pe fuga. Husa adaptabila pentru telefoanele Apple, Samsung si LG poate fi comandata doar de pe Internet. Costa 50 de euro, are forma unui telefon mobil, se conecteaza la acesta prin bluetooth, incalzeste lichidul la 56-60 de grade, frunctioneaza cu pastile de cafea speciale si poate produce 29 ml. In prezent, "cafetiera" ambulanta nu este produsa decat pe baza de comanda, informeaza Click Traim vremuri din ce in ce mai interesante. Dupa ce anul trecut Pokemon a realizat un comeback de senzatie in lumina reflectoarelor prin succesul imens care a fost jocul de smartphone-uri Pokemon Go, acum e timpul sa trecem la nivelul urmator. Pikachu, probabil cel mai celebru Pokemon, va avea parte de propriul tren. Japonezii au fost mereu recunoscuti ca fiind unii dintre oamenii mai...ciudati ai planetei. De la show-urile TV extrem de dubioase si cu tenta sexuala la festivalurile in care ei se costumeaza in personaje de anime si incep sa danseze impreuna. Ideea e ca, daca era o tara in care ar fi fost foarte probabil sa apara un tren inspirat din Pokemon si care sa-l aiba pe Pikachu desenat peste tot, Japonia ar fi fost cu siguranta aceea Compania JR East (Japan Railways) a creat un tren inspirat din celebrul personaj de desene animate japoneze, totul in colaborare cu The Pokemon Company, detinatoarea drepturilor juridice asupra serialului. Insa motivul din spatele trenului care pare bizar la prima vedere este unul nobil, conform Playtech