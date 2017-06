Faze tari: Un turist s-a aruncat gol de la etaj, dupa ce a facut sex cu o prostituata; O britanica s-a imbogatit dupa ce i-a dat in vileag pe partenerii infideli; Acest vitel s-a nascut cu chip de om

Un turist britanic din Thailanda s-a ranit grav dupa ce s-a aruncat peste balcon, de la etaj, dupa o partida de sex cu o prostituata. Politistii au fost muti de uimire cand au ajuns la fata locului. Barbatul, despre care se crede ca ar avea in jur de 40 de ani, a mers in noaptea de vineri spre sambata, 2-3 iunie, la un mic hotel din orasul Pattaya, impreuna cu Sittipong Maneekat (35 de ani), o prostituata, dupa cum precizeaza Daily Mail. Pe la ora 5.00 dimineata, dupa ce turistul s-a culcat cu femeia, s-a aruncat pe geam complet dezbracat. Trecatorii au chemat ajutor si l-au filmat pe barbat in timp ce statea lungit pe pamant, ranit serios in urma impactului cu solul, scrie Click Este cunoscut faptul ca gainile pot trai fara fara cap timp de cateva minute. Insa un cocos din Colorado a intrecut asteptarile, a trait fara cap timp de un an si jumatate. Pasarile domestice pot supravietui in urma indepartarii capului datorita amplasarii creierului. Cerebelul si zona centrala a creierului, organe responsabile pentru functiile vitale ale corpului, fiind amplsate in gatul gainilor, relateaza The Vintage News. Majoritatea pasarilor mor la cateva minute dupa ce isi pierd capul. Insa exista un caz in care un cocos a trait un an si jumatate decapitat. Mike, cocosul decapitat cunoscut si cu porecla Miraculosul Mike, avea cinci luni atunci cand fermierul la care se afla a decis sa-l taie, potrivit descopera.ro O bruneta, celebra pentru formele sale foarte voluptoase si supranumita Kim Kardashian a Braziliei, a fost interzisa la competitia Miss Bum Bum pentru ca ar avea posteriorul prea mare. Miss Bum Bum este o competitie destinata fotomodelelor care au un posterior generos, fie natural, fie obtinut prin operatii estetice. Mariana Soares (34 de ani) a tinut diete, a facut mult sport si chiar s-a supus unor interventii chirurgicale plastice pentru a avea fundul mult visat, precizeaza Daily Star. Visul ei de a calca pe urmele celebrei Suzy Cortez in cadrul concursului Miss Bum Bum va trebui insa dat uitarii, informeaza Click. O britanica, detectiv particular, s-a imbogatit si a devenit o pseudovedeta datorita agentiei pe care o conduce, ea investigand persoanele infidele si dandu-le in vileag relatiile extraconjugale. Rebecca Jane, in varsta de 32 de ani, din Manchester conduce o agentie de detectivi particulari, numita The Lady Detective Agency, potrivit Daily Mail Ea se ocupa, printre altele, de investigarea sotilor infideli sau de gasirea sotiilor disparute. Totusi, mama a doi copii, si Jane a avut o aventura de un an si jumatate cu unul dintre vecinii sai, care era logodit, in timp ce ea se casatorise cu al doilea sot, relateaza Stirile ProTv Localnicii dintr-un sat din India au ramas muti de uimire atunci cand un vitelus s-a nascut cu o malformatie foarte rara, parand ca are un cap de om. Cum vaca este un animal sacru in traditia hindusa, unii sateni cred ca vitelusul este un zeu. Ciudata malformatie i-a dispus ochii, nasul si urechile astfel incat iti da impresia ca ar fi un umanoid si nu un vitel, dupa cum precizeaza Daily Star. Unii localnici cred ca este un semn divin, iar animalul nou-nascut este de fapt reincarnarea zeului Vishnu. Vitelusul a murit la putin timp dupa ce s-a nascut, dar satenii i-au acoperit corpul deformat cu ghirlande de flori si l-au expus intr-o vitrina de sticla, unde este tinut o perioada pentru ca toti localnicii sa-si ia ramas bun de la el, arata Click