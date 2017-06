Faze tari: Ultima fita pentru catei si pisici: armura de samurai; Un selfie i-a adus suspendarea unei profesoare din SUA. Fotografia care a starnit valuri de nemultumiri; Astronomii au descoperit o planeta unica in univers. Este cu doar 900 de grade mai rece ca soarele nostru

Fac armura pentru patrupede! Compania japoneza "Samurai Age" a venit cu o ideea inedita pentru stapanii de pisici si catei. "Samurai Age" ofera armuri de marime standard, dar face si modele personalizate care sa se potriveasca cu masurile patrupedului. Daca va intrebati cati doritori sunt, ei bine, reprezentantii companiei sustin ca nu mai fac fata cererilor.Pe site-urile de socializare circula deja poze cu patrupedele costumate in samurai, spre amuzamentul internautilor. Pretul unei astfel de armuri costa intre 125 si 146 de dolari, scrie Bored Panda, informeaza Click Lydia Ferguson a demisionat din postul sau de profesoara, dupa ce timp de doua luni a incercat sa-si convinga sefii ca nu se face vinovata de faptele de care este acuzata. Femeia a declarat ca nu vrea sa se mai implice in scandalul iscat pe seama fotografiilor sale: "Nu mai vreau sa ma stresez absolut deloc". Cateva selfie-uri i-au adus profesoarei Ferguson suspendarea. Profesoara a viralizat o fotografie in care apare stand pe pat, imbracata intr-o rochie alba scurta. Superiorii sai s-au aratat deranjati de faptul ca profesoara si-a lasat la vedere picioarele. Elevii nu sunt de acord cu aceasta situatie si au cerut, in repetate randuri, ridicarea suspendarii profesoarei lor. Acestia au demarat o campanie numita "Aduceti-o inapoi pe doamna Ferguson", unde au lansat o petitie care a strans 250 de semnaturi, noteaza Stirile ProTV O planeta recent descoperita are temperaturi atat de mari incat contesta definitia actuala a unei planete. Cu temperaturile in timpul zilei atingand chiar si 4.300 de grade Celsius, planeta KELT-9b este cu doar 900 de grade mai rece decat soarele nostru si mai fierbinte decat multe stele, scrie Science Daily. Descoperirea a fost facuta de astronomii de la Ohio State University si Vanderbilt University si publicata in revista Nature. Planeta este un gigant gazos care este de 2,8 mai masiv decat Jupiter, dar are jumatate din densitatea planetei sistemului nostru solar. De asemenea, in timpul zilei, planeta este bombardata de radiatii solare, iar ca rezultat devine atat de fierbinte incat moleculele de apa, dioxid de carbon sau metan nu se pot forma. Proprietatile partii intunecate sunt inca misterioase - teoretic, moleculele se pot forma, dar doar temporar, potrivit Playtech Dezastrele naturale pot lasa in urma cele mai infricotatoare ruine. In Thailanda, exista o statiune turistica ce a fost complet abandonata in urma tsunamiului care a lovit in 2004. De atunci, nimeni nu s-a mai intors sa reabiliteze zona si putini se gandesc sa se apropie de acel loc-fantoma. Doi baieti celebri pe retelele de socializare pentru ca se aventureaza in locuri abandonate, s-au incumetat sa exploreze acest complex hotelier abandonat si au fost uimiti de ce au putut descoperi, dupa cum precizeaza Daily Star. Candva, era un loc primitor si luxos care obisnuia sa gazduiasca anual mii de turisti din intreaga lume, dar azi, este un loc parca desprins din filmele de groaza cu fantome. Cladirile, puternic avariate, inca mai adapostesc numeroase piscine si sute de camere, dar au ramas complet goale si au cazut prada timpului care si-a pus amprenta asupra lor degradandu-le, scrie Click O oaie neagra s-a nascut in gradina zoologica din Chiba, Japonia, devenind imediat o adevarata senzatie in randul angajatilor. Fenomenul este cu atat mai rar cu cat mama mielului are blana alba, potrivit publicatiei The Asahi Shimbun. Parcul zoologic Chiba va invita publicul in scurt timp sa-i dea un nume animalului care a fost fatat pe 21 mai. Micul miel negru, de doar 42 de centimetri, isi va face prima aparitie in public pe 10 iunie, iar vizitatorii vor avea voie sa-l mangaie prin gardul care il separa de restul animalelor. Ingrijitorul sau, Sara Asai, spune ca mielul este din rasa Crriedale, a carui culoare este alb. Insa, in ocazii foarte rare, mai apare si o oaie neagra, din cauza mutatiilor genetice, potrivit Stirile ProTV