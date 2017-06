Faze tari: Cainele cu limba gigant face deliciul Internetului; Un paun a provocat haos intr-un magazin de bauturi alcoolice; Miss Bumbum lupta impotriva hartuirii sexuale in pielea goala

Poveste de viata incredibila a unei femei din Houston, care a adus-o direct in platoul talk-show-urilor. Betsy Ayala, o femeie din Houston, Texas, a slabit peste 47 de kilograme ca sa se razbune dupa ce a descoperit ca sotul sau are o amanta si ca greutatea ei este subiect de glume intre cei doi. "Am fost distrusa cand am vazut pe Facebook-ul lui ca ma facea "vaca grasa". Lumea mea s-a prabusit", spune Ayala, citata de Independent. Femeia, in varsta de 34 de ani, s-a despartit de sotul ei dupa o relatie care incepuse la 17 ani, apoi a facut ceva ce isi propusese de mult timp: a slabit, noteaza Stirile ProTv Vestea buna este ca, din punct de vedere matematic, putem calatori in trecut. Vestea rea este ca, practic, acest lucru nu este cu putinta. TARDIS este numele masinii timpului din serialul Doctor Who, dar este si numele dispozitivului ipotetic "folosit" de fizicieni. Aici, TARDIS inseamna Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time, scrie Curiosity. In esenta, teoria se refera la curbarea spatiu-timpului. Cei doi cercetatori, Ben Tippet si David Tsang, care au efectuat acest studiu, sustin ca "cele patru dimensiuni (cele trei dimensiuni spatiale + timpul) pot fi imaginate ca fiind conectate, astfel timpul (teoretic) poate fi curbat intr-un cerc, arata descopera.ro. Un paun cu spirit de aventura a reusit sa provoace haos intr-un magazin de bauturi alcoolice din California. Pasarea a reusit sa intre in magazin... fara sa fie observata de vanzator. Si-a facut drum pana in spatele magazinului, unde s-a asezat, confortabil, pe un raft plin cu sticle. Vanzatorul a incercat in zadar sa o goneasca, asa ca a chemat ajutoare. Un angajat de la politia animalelor a intervenit, echipat cu manusi si o plasa de pescuit. Atunci a inceput haosul, pentru ca inaripata nu s-a lasat prinsa cu una, cu doua. A reusit, mai intai, sa sparga cateva sticle cu bauturi scumpe si a facut o paguba de 500 de dolari. Este bine de mentionat ca pasarea a scapat nevatamata dupa intreaga intamplare, informeaza Stirile ProTv Erika Canela este o castigatoare a competitiei Miss BumBum, un concurs in care femeile cu cele mai voluptoase forme ale corpului se "lupta" pentru a castiga titlul suprem: femeia cu cel mai impunator posterior. Erika a fost prima femeie de culoare care a castigat competitia. Recent, bomba sexy a avut curajul de a vorbi deschis despre consecintele castigarii concursului, care n-au fost tocmai cum s-ar fi asteptat. Erika a marturisit ca a fost hartuita din cauza premiului obtinut, dar si a culorii pielii. Ca raspuns la aceste critici, ea a pozat complet dezbracata, coperindu-si doar sfarcurile si buzele in semn simbolic fata de tacerea tuturor femeilor care sunt adesea discriminate si hartuite, potrivit Click Cainele cu limba gigant face deliciul internautilor. Simpaticul patrupet a fost inzestrat cu o limba atat de mare, incat nu ii incape in cavitatea bucala. Stapanul sau a viralizat o fotografie in care apare catelusul, atarnandu-i limba, ceea ce a starnit simpatia tuturor celor care au vazut imaginea. Internautii au apreciat atat de mult fotografia, incat au decis sa-l editeze in diferite ipostaze amuzante. Cum este, de pilda, aceasta fotografie, care-l surprinde pe simpaticul patruped in ipostaza unui pui de girafa, precizeaza Stirile ProTv