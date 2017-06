Faze Tari: A facut menage a trois cu prietena ei, in timp ce aceasta dormea! Cum a trezit-o; Miss Poponet are asistent pentru fese; Un barbat a facut un brand de bere si cafea din "Covfefe".

Un cuplu aflat intr-o cursa Ryanair a reusit sa-i socheze pe ceilalti pasageri cu comportamentul lor, iar daca unul dintre acestia nu ar fi fost destul de tupeist sa filmeze cele intamplate, povestea ar fi fost greu de crezut. Doi tineri - un cuplu - s-au urcat in avion in stare de ebrietate, dupa cum relateaza martorii si nici nu s-au deranjat sa se duca la baie, lasandu-se dusi de val pe scaun, in cursa Rynair de la Manchester - Ibiza, de miercuri seara. Pasagerii au vazut cum femeia l-a incalecat pe partenerul ei, pozitie in care a ramas timp de o ora. Miscarile lor erau sugestive si, cu toate ca au atras atentia, nu au parut deloc deranjati de cei din jur. Kieran Williams, 21, din Preston, Lancashire, pasagerul care statea vizavi de cei doi, a fost uluit de comportamentul lor, noteaza Stirile ProTV Eroarea de ortografie a unuia e comoara altuia. Saptamana trecuta, Donald Trump a inventat un cuvant care a ajuns viral pe tot internetul. Cuvantul, care a devenit hashtag si, probabil, stil de viata, era "covfefe", si a starnit un val de meme-uri, multe legate de mancare, multe nu. E cel mai cunoscut si mai tampit tweet al lui Donald Trump, un tip care are tendinta sa posteze des tweet-uri impulsive si presarate cu greseli gramaticale. Iar acum a inceput cursa intre cei care vor sa faca bani de pe urma postarii. Ca de obicei, gunoiul unuia e comoara altuia. TMZ a raportat ca multi antreprenori au incercat sa obtina drepturi de autor pe termenul "covfefe". Pe langa tricourile covfefe, o sa apara si cafea sau bere cu gust de "covfefe", scrie Vice Dupa o noapte in care a consumat bauturi alcoolice, o femeie s-a trezit in mijlocul unei partide de sex in trei cu prietena ei si un barbat. Cand a mers la culcare alaturi de prietena ei, nu se astepta ca dimineata sa o prinda in toiul unui menage a trois. Cele doua nu s-au inteles verbal, iar cazul lor a ajuns, eventual, in instanta. Lucy Coleman(34 de ani), o femeie care a preferat sa ramana anonima si un barbat pe nume Matt, au ajuns in acelasi pat dupa o noapte de baut. Petrecerea a inceput in oras, in Kent, Edenbridge (Anglia). Initial au fost trei femei, insa pe masura ce noaptea s-a lasat, una dintre ele a plecat, iar abia apoi Matt s-a alaturat grupului. Au ramas, astfel, Lucy, prietena ei si Matt, anunta Click Brazilianca Erika Canela, de 20 de ani, are toata lumea la picioare dupa ce a castigat titlul de Miss Poponet 2016. Dupa ce si-a asigurat fundul cu un milion de dolari, i-a dat papucii iubitului pentru ca nu "avea fata de fundul ei" si si-a tatuat chipul presedintelui american deasupra feselor, manechinul brazilian si-a angajat asistent pentru zonele carnoase. Barbatul are 28 de ani, se numeste Luigi si e expert in masaj si antrenamente de fitness. Rolul lui este de a-i mentine fesele bombate, pielea fundului catifelata si sa ii uniformizeze bronzul in partile dorsale, relateaza Click Ultimii stramosi ai omului cunoscuti de noi - jumatate maimute, jumatate oameni - au murit in urma cu 5 - 7 milioane de ani, deschizand drumul catre primii pre-oameni, noteaza The Independent. Insa noile descoperiri facute acum arata ca oamenii s-ar fi delimitat de maimute in urma cu cateva sute de mii de ani mai devreme decat se banuia. Cu alte cuvinte, ne-am fi despartit de prietenii nostri blanosi si am inceput evolutia noastra separata ca oameni mai repede decat au crezut oamenii de stiinta. Un grup de cercetatori, condus de profesorul Madelaine Bohme din cadrul Centrului Senckenberg pentru Evolutia Umana si Paleomediu din Universitatea Tubingen si profesorul Nikolai Spassov din Academia Bulgara de Stiinte, a gasit doua fosile de pe vremea cand oamenii nu erau atat de multi. Astfel, oamenii de stiinta au analizat o mandibula si un premolar-fosila din Grecia, respectiv Bulgaria, si au descoperit elemente caracteristici ale inceputurilor omului, scrie Stirile ProTV