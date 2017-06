Faze tari: Ii bea sangele iubitului la micul dejun; Ce a facut o femeie cand s-a trezit in bucatarie cu un sarpe de 2 metri; Trenul care merge fara sine: cum functioneaza noua inventie

Sangele e mai bun ca sexul!", asta sustine Lea, de 20 de ani, din Austin, Texas. Tanarul fotomodel sado-maso se crede vampir si ii bea sangele iubitului ei Tim, de 31 de ani, de profesie cititor in carti de tarot. Cine a zis ca viata de vampir e usoara! Autointitulatii Conte si Contesa de Van Doorn au o legatura "de sange" extrem de profunda. Iubirea lor trece prin venele celuilalt, la propriu. Lea (20 de ani) si iubitul ei Tim (31 de ani) traiesc de mai bine de un an o poveste de dragoste neobisnuita. Tim "a muscat-o" primul pe Lea si a transformat-o in vampir. Se ascund de soare, fug de usturoi si isi beau sangele unul altuia la micul dejun, informeaza Click. O mama din Carolina de Nord nu a stat pe ganduri cand s-a trezit in bucatarie cu un sarpe de aproape doi metri lungime. A luat o fata de perna si a trecut la treaba. A prins sarpele de cap, avand grija sa il tina la distanta. Cu ceva eforturi, fara sa se lase infricosata de zvarcoleala sarpelui, a reusit sa il bage cu totul in fata de perna. Unul din copii a filmat-o cu telefonul mobil si, mandru de mama lui, a postat imaginile pe internet. Femeia spune ca a obisnuita cu serpii, intrucat locuieste foarte aproape de un parau si este vizitata destul de des de aceste reptile, noteaza Stirile ProTv. Google ofera de mult timp o serie stufoasa de expozitii online in format gratuit, dar cea mai recenta sintetizeaza evolutia a 3000 de ani de moda. De la dinozauri pana la presedintii SUA, prin intermediul Google Arts & Culture, gigantul din Mountain View ofera o lista stufoasa de experiente virtuale. Fara acest proiect al companiei americane, poate nu ati fi reusit niciodata sa vizitati Casa Alba sau sa analizati in detaliu Sala Oglinzilor de la Versailles. Noua experienta online din acelasi spectru este intitulata We Wear Culture, potrivit Playtech. Chinezii au creat un nou mijloc de transport, in forma unui hibrid care combina functii de autobuz, de tramvai si de tren, scrie playtech.ro. Noul hibrid este denumit de catre producator "autobuzul inteligent", insa este mai mult decat un autobuz. Acesta preia de la trenuri modularitatea, deoarece mai multe vagoane pot fi adaugate acestuia. Cu toate acestea, vehiculul se conduce ca un autobuz, deoarece circula pe drumuri obisnuite. Acest hibrid foloseste o cale predeterminata pe asfalt si nu are nevoie nici de sofer, dar nici nu are nevoie de sine. Trenul este echipat cu senzori care ii permit sa urmareasca traseul predeterminat, desenat cu vopsea alba pe asfalt, arata Click Serviciul de Politie Canina din statul australian Queensland l-a "demis din politie" pe un caine politist, din cauza faptului ca acesta este extrem de prietenos si sociabil, relateaza publicatia "The Daily Telegraph", in editia sa de joi, 8 iunie. Gavel, un ciobanesc german, a fost angajat in politie cu cateva luni in urma. Dresorii de caini politisti au incercat sa-l pregateasca pe Gavel pentru a-si desfasura activitatea, alaturi de fortele de ordine australiene, dar in cele din urma au fost nevoiti sa renunte, din cauza ca Gavel este extrem de sociabil, conform Rador. El adora sa se joace cu persoanele necunoscute si refuza sa "aresteze" infractorii, precizeaza descopera.ro.