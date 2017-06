Faze tari: Exista automate de la care iti poti cumpara like-uri pe Instagram; Cel mai batran dealer de heroina are 81 de ani. Isi tinea marfa in carja; S-a trezit cu un sarpe urias pe masina in timp ce conducea pe autostrada

Albert Maycock (81 de ani) este cel mai batran dealer de heroina din Marea Britanie. Acesta isi tinea marfa fie in carja, fie in oua de ciocolata, pe care se presupunea ca le ducea nepotilor. Cel mai vechi comerciant de heroina din Marea Britanie a fost prins cu droguri incorporate in carja in care se sprijinea, in timp ce livra medicamente de prima clasa unui membru al familiei sale. Acesta a mai fost prins o data cand isi pastra marfa in oua de ciocolata sau cutii de bomboane. In momentul in care a fost prins, batranul a recunoscut ca are asupra lui 7,83 de grame de heroina, avand o valoare aproximativa de 800 de lire, scrie Click. Clipe de cosmar pentru un conducator auto, in statul Georgia din sudul SUA. Ryan McMurphy, un sofer din Statele Unite, s-a trezit cu un sarpe enorm pe capota in timp ce conducea pe autostrada in statul american Georgia. Barbatul spune ca era in zona localitatii Buford cand a vazut reptila pe capota, asa si-a scos telefonul si a inceput sa filmeze. Sarpele s-a apropiat de geamul deschis de la sofer si a incercat sa intre in masina, spre spaima soferului. Si-a bagat capul inauntru si a sasait, ceea ce pare sa ii fi provocat lui McMurphy o reactie nervoasa. In cele din urma, reptila a coborat din proprie initiativa de pe masina, relateaza Stirile ProTv. Intr-o era in care tot mai multi oameni sunt preocupati de atentia care li se acorda pe retelele sociale, automatele de la care iti poti cumpara like-uri pe Instagram capata o importanta deosebita. Un automat de la care iti poti cumpara like-uri te transforma instant intr-o celebritate a Instagram-ului, fara a necesita depunerea vreunui efort considerabil. Aceste masinarii si-au facut aparitia in mai multe mall-uri din Rusia si le permit utilizatorilor sa plateasca pentru like-uri si urmaritori falsi pe reteaua sociala. Desi rolul primordial al automatului este de a-ti pune la dispozitie optiunea de a opta pentru plata aprecierilor pe Instagram, masinaria poate fi folosita, de asemenea, pentru a printa poze si pentru a realiza selfie-uri, arata Playtech. La finele lui 2016, consiliul local din New York a stabilit ca la metroul din metropola au voie doar patrupedele care incap intr-un sac. Din cauza frigului, newyorkezii nu si-au facut aparitia pe mijloacele de transport in comun cu dulaii din dotare. Insa odata cu venirea verii, cateii au invadat vagoanele trenurilor. Si stapanii lor sunt extrem de inventivi cand vine vorba sa scape de amenzile usturatoare (n.r. intre 50 si 120 de dolari pentru cateii fara sacosa sau sac). De la labradorii "imbracati" in sacose Ikea si pana la micutii Shi Tzu varati in posete de fita marca Louis Vuitton, pe peroanele metroului poti vedea orice, informeaza Click Un tablou crezut pierdut al lui Jackson Pollock a fost gasit in garajul unui american din Arizona. Un barbat din Scottsdale, Arizona, care voia sa se retraga la pensie si s-a apucat sa isi vanda vechiturile din garaj ar putea sa fi dat lovitura. Omul a rugat un vecin sa duca la evaluat un poster cu autograf cu echipa L.A. Lakers. Evaluatorul i-a spus ca poate lua pe el cel mult 300 de dolari, dar s-a oferit apoi sa vina si sa se uite si la restul lucrurilor din garaj. Nu mica i-a fost mirarea cand a dat peste mai multe tablouri, dintre care unul ar putea sa ii apartina lui Jackson Pollock - caz in care valoarea sa la licitatie e de ordinul milioanelor de dolari, anunta Stirile ProTv