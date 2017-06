Faze tari: Hackerii ajuta persoanele geloase sa afle daca jumatatea lor le este infidela. Cat costa serviciul disponibil si in Romania; Donald Trump a dat buzna la o nunta. Presedintele arata o alta latura de-a sa; Costum de baie cu model de burta paroasa. Ai purta?

Foarte tare! Niciodata plajele nu au fost mai distractive ca in acest an. Compania americana de costume de baie Beloved Shirts a lansat o colectie sexy "dintr-o piesa" pentru doamne. Costumul costa 44 de dolari, este realizat pe diferite nuante de piele si imita pieptul si burta pline de par, de barbat. Peste 105.000 de tinere si-au cumparat deja costumul comandandu-l de pe Internet. Asa ca un lucru e sigur: formulele de agatat fete la plaja se vor schimba radical. De la "ce marar mortal aveti pe pectoral" si pana la "sunt barbat adevarat, ies la plaja epilat si imi trebe-o domnisoara cu niscai par la subsuoara", barbatii se vor adapta noii situatii, noteaza Click Hackerii sar in ajutorul persoanelor geloase, care banuiesc ca sunt inselate de persoanele iubite. Hackerii au pus la dispozitia gelosilor un pachet la pret redus de servicii. In schimbul unei sume de bani, persoanele geloase pot avea acces la toate informatiile digitale ale persoanei banuite de infidelitate, aflandu-i inclusiv parolele. Pe un site, care a fost sters, denumit "Angajeaza un hacker", acestia isi promovau noile servicii oferite. "Suntem de partea ta atunci cand banuiesti ca persoana cea mai draga din viata ta te insala. Angajeaza un hacker pentru a risipi banuielile si pentru a putea trai in pace", noteaza The Metro. Astfel de investigatii pornesc de la suma de 50$, iar serviciile lor sunt disponibile chiar si in tara noastra, noteaza aceeasi sursa, potrivit Stirile ProTV Donald Trump a luat prin surprindere un cuplu abia casatorit dupa ce a aparut neasteptat la petrecere. Presedintele american a pupat mireasa si a felicitat perechea, nu inainte de a poza si zambi invitatilor uimiti. Donald Trump a dat buzna la nunta unui cuplu din New Jersey. Presedintele se afla la Clubul National de Golf, proprietatea lui, din Township, cand a observat ca langa este o petrecere. Obisnuit sa fie in centrul atentiei, Trump nu s-a putut abtine si a aparut in fata mirilor si invitatilor, acestora nevenindu-le a crede. Bineinteles, petrecaretii au scos imediat telefoanele si au fotografiat sau filmat scena incredibila. Presedintele le-a amintit tuturor de sloganul campaniei sale, "Make America Great Again", ciocnind cu fiecare in cinstea Americii. Nu fiecare cuplu se trezeste cu Donald Trump la nunta lor, mai ales ca presedintele nu a aratat niciodata aceasta latura "nazdravana" a sa. Mirii cu pricina nu se pot numi decat norocosi si cu siguranta nu vor uita niciodata aceasta intamplare, scrie Click Un local, aflat intr-un hotel din Tokyo, ofera femeilor reduceri la mancare si bautura in functie de inaltimea tocurilor lor. Reducerile se aplica numai femeilor care poarta tocuri de peste 5 centrimetri, adaugandu-se cate 5% reducere cu fiecare doi cm adaugati. Femeile curajoase, care aleg sa poarte tocuri de 15 cm, vor primi 30% reducere. In schimb, cele care depasesc aceasta inaltime a tocurilor vor primi reducerea maxima de 40%. Patronii barului au pus in aplicare aceasta strategie dupa ce au observat rezultatele unui studiu, realizat anul trecut in Japonia. Studiul a demonstrat faptul ca pe masura ce femeile poarte tocuri mai inalte, cu atat barbatii devin mai insetati. In plus, sociologii sustin ca femeile din Japonia sunt tentate sa poarte tocuri din cauza faptului ca sunt foarte mici de statura. In plus, specialistii sustin ca niponele sunt constranse de standardele occidentale care au devenit o moda in Japonia, informeaza Stirile ProTV China este cunoscuta pentru politica copilului unic, lege la care autoritatile chineze au renuntat in 2015. Insa, in prezent, autoritatile chineze doresc sa propuna o noua lege a ,"cainelui unic". Mai multe orase din China au introdus restrictii privind detinerea unui singur caine per gospodarie, informeaza Mashable. Qingdao, din zona estica a Chinei, a promulgat interdictia, fiind inclusa si o amenda de 294 de dolari pentru persoanele care detin mai multe de un caine. De asemenea, orasul a interzis detinerea cainilor din 40 de rase diferite. Inclusiv pit bull, dobermann si mastiff tibetan. Persoanele care detineau anterior promulgarii restrictiei mai mult de un caine ii pot pastra. Conform noii legislatii, proprietarii de caini trebuie sa inregistreze animalul si sa plateasca o taxa de 60 de dolari. Conform oficialitatilor din Qingdao, numarul incidentelor in care cainii au atacat persoanele a crescut in ultima perioada, potrivit Descopera