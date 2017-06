Faze tari: Monstru marin cu 2 capete, prins de pescarii olandezi; De ce sunt recrutate in politia din Coreea de Nord doar fete sexy si singure; Tara care interzice shaorma

Atunci cand ai bani sa-i intorci cu lopata iti poti permite orice moft. Chiar si o geanta de 175.000 de euro. Este vorba despre o poseta Hermes Birkin, ravnita in intreaga lume. Accesoriul a fost vandut la o licitatie din Europa, iar suma platita este uriasa. S-a stabilit chiar un record, fiind cea mai scumpa geanta vanduta vreodata la o licitatie din Europa. Geanta de culoare bleumarin este din piele de crocodil. Casa de licitatie Christie's a anuntat ca geanta este decorata cu aur alb de 18 karate si diamante. Noul proprietar a scos din buzunar 175.000 de euro. O suma cu care ai putea cumpara trei apartamente cu doua camere in Bucuresti sau unsprezece masini Dacia Duster, scrie Click Intreaga formare a Universului a fost simulata pe un supercomputer. Expertii au generat o lista ce contine aproximativ 25 de miliarde de galaxii virtuale create din trilioane de particule digitale. Lista este utilizata pentru experimentele de la bordul satelitului Euclid ce va fi lansat in 2020. Simularea a fost realizata de catre cercetatorii din cadrul Univeritatii din Zurich si a durat trei ani pentru a fi realizata, informeaza Mail Online. Acestia au dezvoltat si optimizat un cod pentru a descrie cu acuratete dinamica materiei intunecate si formarea structurilor la scala larga din Univers, noteaza descopera.ro. Pescarii olandezi au avut un soc cand au capturat un marsuin cu doua capete - primul caz de acest fel in istorie. Animalul era mort atunci cand l-au prins pescarii, iar acestia l-au aruncat in apa dupa ce l-au fotografiat, de teama ca comit o ilegalitate. Oamenii de stiinta spun ca de fapt este vorba despre doi gemeni de marsuin uniti. "Gemenii normali sunt foarte rari la cetacee, pentru ca nu exista destul spatiu in corpul femelei", explica profesorul Erwin Kompanje de la Universitatea din Rotterdam. Pana acum se cunosteau doar 9 cazuri de cetacee "cu doua capete", majoritatea delfini, informeaza Stirile ProTv. In ciuda faptului ca sarcina lor este ed a dirija traficul rutier, politistele din Coreea de Nord trebuie sa indeplineasca niste standarde de frumusete foarte exigente pentru a putea sp fie angajate pe un astfel de post. O "armata" de trei sute de tinere nord-coreence sexy si frumoase sunt atent selectionate periodic pentru a face parte din echipele de politiste rutiere. Ele trebuie sa "lumineze" capitala Coreei de Nord si sa-i impresioneze pe turisti, dupa cum precizeaza Daily Star. Potrivit afirmatiilor unui ofiter de politie, conditia de baza pentru o tanara sa fie angajata pe un post de politista rutiera este sa fie singura, neimplicata in vreo relatie sentimentala, arata Click Autoritatile din Moscova ameninta cu interzicerea vanzarii de shaorma si kebab, sustinand ca standurile unde sunt vandute aceste produse incalca constant standardele sanitare, scrie The Guardian. "Vom curata strazile de toate shaormariile. Va disparea complet (produsul - n.red.)", a declarat un oficial moscovit, Alexey Nemeryuk, pentru tabloidul rus Komsomolskaya Pravda, potrivit Business Magazin. Seful departamentului de comert si servicii a adaugat ca patrobii standurilor au refuzat "sa suporte chiar si cele mai mici costuri pentru mentinerea standardelor adecvate de salubrizare." Anuntul i-a indignat pe moscoviti care au lansat un protest pe Twitter, folosind hashtag-ul "#ShaurmaZhivi" - care poate fi tradus cu aproximatie "traiasca shaorma" sau "shaorma va supravietui", potrivit descopera.ro.