O cunoscuta companie producatoare de continut pentru adulti a anuntat LifeStream, un serviciu inedit. Oricine doreste isi poate instala camere in locuinta, care transmit 24 de ore, 7 zile pe saptamana, iar clientii le pot accesa, contracost, pe internet. Cine se inscrie primeste garantat 200 de dolari pe luna, iar persoanele care devin populare pot primi mult mai multi bani. Serviciul va transmite si publicitate, iar cei care accepta sugestii de la clienti si fac "sex fara perdea" in fata camerelor pot incasa chiar 10.000 de dolari pe saptamana, potrivit lui Darren Press, vicepresedinte al CamSoda." Cand m-au contactat prima data nu am stiut ce sa fac: sa sun la politie sau sa accept? Am ales a doua varianta", spune o actrita de filme pentru adulti care a batut palma cu cei de la CamSoda pentru acest serviciu. "Pana acum am vrut sa existe o linie intre meseria mea si viata privata", a adaugat ea. CamSoda este una dintre cele mai inovative companii producatoare de continut pentru adulti. Ei sunt cei care au lansat recent primul serviciu bazat pe holograme, numit "live holographic streaming", scrie Go4IT Aproximativ 5% dintre barbati au manifestari pedofile, insa fenomenul a fost greu de studiat din cauza procedurilor necesare de prezentare a imaginilor cu copii reali pentru a mari gradul de excitatie, metoda fiind considerata neetica. In prezent, expertii au dezvoltat o tehnica care utilizeaza puterile realitatii virtuale pentru prezentarea subiectilor, animatii 3D cu minori dezbracati. In urma utilizarii noii tehnologii va putea fi monitorizat mult mai eficient comportamentul pedofililor. Persoanelor le este atasat un dispozitiv care masoara fluxul sanguin din penis, in acelasi timp prin intermediul ochelarilor pentru realitate virtuala le sunt proiectate imagini, astfel expertii pot testa daca individul are tendinte pedofile. Tehnica a fost dezvoltata de o echipa de cercetatori din cadrul Universitatii Quebec din Outaouais. Cu ajutorul dispozitivului, membrii echipei sustin ca ar putea fi combatut numarul mare al incidentelor, indivizii primind tratamentele potrivite, anunta Descopera Prima aniversare a fost "sarbatorita" cu o interventie chirurgicala reusita. Gemenii au primit de la medici in dar, cu ocazia primei aniversari, o sansa la viata. Erin si Abby Delaney au fost supuse unei interventii chirugicale reusite, care a durat mai bine de 11 ore. Surorile s-au nascut cu o malformatie rar intalnita la germeni. Fetitele s-au nascut cu capetele lipite, anomalie numita craniopagus. Surorile s-au nascut intr-o familie americana din Carolina de Nord si au beneficiat de cele mai bune ingrijiri medicale din partea doctorilor Spitalului de Copii din Philadelphia. Un oficial al spitalului a declarat ca interventia chirurgicala a fost orchestrata cu atentie. Pentru a putea diferentia bebelusii, medicii s-au folosit de monitoare si echipamente marcate cu banda mov si verde. Pentru ca interventia sa fie una de succes, fiecare detaliu a trebuit sa fie cartografiat, deoarece a avut nevoie de o echipa de aproximativ 30 de profesionisti in domeniul sanatatii. La interventie au participat anestezisti, specialisti in chirurgie reparatorie, neurochirurgi, asistente medicale sau medici chirurgi plasticieni, relateaza Stirile ProTV Politia din orasul Cita din Rusia a descoperit in apartamentul unei persoane suspectate de incalcarea legii circa doua tone de corespondenta postala nelivrata, inclusiv juridica. "S-a stabilit ca femeia, in apartamentul careia s-a efectuat perchizitia, era lucratoare a unui oficiu postal", au anuntat surse din cadrul politiei. Femeia era figuranta intr-un dosar privind abateri administrative. Postarita nu a explicat motivul pentru care si-a umplut locuinta cu scrisori straine. Serviciul de presa al "Postei Rusiei" a anuntat ca angajata a fost demisa, relateaza Descopera Manuel Bermudez, Victor Hugo Prada si Alejandro Rodrigue si-au rostit juramintele in fata societatii printr-o ceremonie romantica in departamentul columbian din nord vestul Antioquia, devenind primul trio casatorit. Casatoria dintre trei persoane este permisa in Columbia si este cunoscuta ca un "trieja", un cuvant derivat din trio si pareja (cuplu). "Dorim sa avem un sistem economic bazat pe relatia trieja pe care o avem deja. Acest lucru nu este interzis de legile internationale si nici de cele columbiene", a declarat Victor Hugo. El a mai explicat ca au facut acest pas important din dragoste, dar si pentru bunurile comune. Relatia dintre cei trei barbati a inceput cu ani in urma si, initial, a mai inclus un al patrulea barbat, Alex Esneider. Din pacate, cel de-al patrulea partener a murit de cancer la stomac in anul 2015. Moartea lui Alex a adus si grupului probleme, deoarece, pentru ca nu erau casatoriti, trebuiau sa lupte impotriva sistemului legal ca sa aiba acces la pensiile si bunurile lui, noteaza Click