Faze tari: 17 milioane de americani cred ca laptele cu cacao vine de la vaci maro; Goale-pusca, in centrul unei statiuni aglomerate; Animalul pe care ar trebui sa il eviti atunci cand esti la menstruatie

Doua turiste au fost surprinse plimbandu-se in "costumul Evei" pe strada, in compania unui prieten, dupa o noapte in care au petrecut. Cele doua nu aveau nicio problema cu faptul ca nu au haine pe ele, insa in momentul in care si-au dat seama ca sunt filmate au luat-o la fuga, incercand sa se acopere cu mainile. Doua femei au ajuns virale dupa ce au fost filmate plimbandu-se in voie dezbracate. Cele doua se aflau pe strazile din Magaluf, iar trecatorii au ramas socati la vederea lor si si-au scos telefoanele pentru a imortaliza momentul, informeaza Click. Multe animale simt cand ceva este in neregula cu stapanii lor si, de asemenea, pot detecta cu usurinta cand femeile sunt in perioada menstruala, potrivit ONE. Se pare ca, atat cainii, cat si pisicile sunt capabile sa detecteze menstuatia in urma mirosului si nivelului hormonal. De asemenea, potrivit lui Mikel Delgado, care se ocupa de comportamentul pisicilor "exista si alte modalitati prin care animalele noastre isi dau seama ca ceva se intampla cu noi, precum vocea". De altfel, cainii pot detecta si alte conditii de sanatate precum migrene, infectii urinare sau chiar diferite tipuri de cancer, scrie ONE. Cu toate astea, exista un singur animal de companie pe care trebuie sa-l eviti in acea perioada a lunii. Iguanele, potrivit descopera.ro Inca o dovada ca orasenii sunt tot mai rupti de ce inseamna fauna si flora vine de peste ocean. Sapte la suta din populatia Statelor Unite crede ca laptele cu cacao vine de la vaci maro. Iar daca procentul vi se pare mic, aflati ca sapte la suta echivaleaza, tinand cont de populatia Statelor Unite, cu 17 milioane de oameni. Sondajul a fost realizat de o companie producatoare de lactate care comercializeaza, bineintelss, si lapte cu cacao, preferat de multi americani, precizeaza Stirile ProTv. Fundul actritei si cantaretei mexicane Andrea Escalona (31 de ani) valoreaza 6 milioane de dolari (circa 24.607.218 de lei)! Cu aceasta suma de bani i-a fost asigurat poponetul de catre o companie producatoare de haine din Columbia. Astfel, fundul brunetei care joaca in telenovele devine cel mai scump din lume. Intrece ca valoare faimosul poponet al cantaretei si actritei Jennifer Lopez (47 de ani) care si l-a asigurat cu 4,5 milioane de dolari (circa 18,5 milioane de lei). Andrea se jura ca nu a facut niciodata operatii la fund si nici nu are antrenori specali pentru acesta, precum J.Lo, noteaza Click. Un barbat american a avut parte de o dezamagire, atunci cand si-a cerut iubita in casatorie, in timpul unui meci de basebasll. Scena a avut loc la meciul echipei South Carolina. In timp ce 4 barbati dansau, pe fundal se auzea melodia lui Bruno Mars "Marry You", relateaza The Sun. Dupa ce coregrafia a luat sfarsit, barbatul s-a pus in genunchi si a cerut-o in casatorie pe iubita lui. Din pacate pentru el, femeie a refuzat, a pus mana pe geanta si a plecat. Clipul a fost pe un cont de Instagram, iar parerile utilizatorilor au fost impartite. In timp ce unii au spus ca filmarea este o farsa, altii l-au compatimit pe american, arata Stirile ProTv.