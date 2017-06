​Faze tari: Isi obliga iubitul sa poarte tricouri cu chipul ei; Arunca gunoiul odata la doi ani; Un pictor din Siria i-a ilustrat pe liderii lumii in ipostaze cu care acestia nu sunt invatati: oameni ai strazii

Pentru cei mai multi dintre noi pare de neimaginat cum o persoana produce atat de putine gunoaie menajere incat sa trebuiasca sa se debaraseze de el o data la doi ani. Totusi, nu este imposibil, cel putin, nu pentru Cate Cudy (44 de ani). Ea este cantareata profesionista de jazz, dar isi doreste sa-si reprezinte orasul in Parlamentul britanic din partea Ecologistilor. Pentru a oferi un exemplu de prietenie pentru mediul inconjurator, Cate a pus ea insasi in aplicare un comportament cat se poate de prietenos cu natura, dupa cum precizeaza gloucestershire.co.uk, citat de Click. O americanca a dat in judecata un cazino din New York, sustinand ca are de incasat o suma record. Katrina Bookman sustine ca a castigat un jackpot enorm in valoare de 42,949,672.76 dolari. Tanara a apucat numai sa-si faca o fotografie cu premiul urias pe care il avea de incasat, deoarece nu a reusit sa ajunga nici pana astazi in posesia banilor. Fericita de reusita sa, tanara s-a dus sa-si ridice premiul. Atunci Katrina a avut parte de-o mare surpriza. Angajatii casinouluin au refuzat sa-i dea suma enorma de bani si i-am inmanat 2,25 dolari si o friptura. Cand a aflat oferta angajatilor casinoului, Katrina a refuzat ambele propuneri, potrivit Stirile ProTv. Abdulla Al-Omari le-a dat liderilor lumii o infatisare diferita: i-a scos pe toti din splendidele lor costume si i-a pictat in postura de refugiati si oameni ai strazii. Din colectia liderilor pictati sub chip de refugiati fac parte presedintele Statelor Unite, Donald Trump, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, presedintii francezi Francois Hollande si Nicolas Sarkozy, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, fostul presedinte american Barack Obama, presedintele Siriei, Bashar al-Assad si multi altii, noteaza Rador, citat de site-ul descopera.ro. Este vorba despre Taylor Muhl de cariera model, iar imaginile pe care le face publice au atras atentia publicatiilor internationale deoarece acsta femeie are pielea de pe abdomen colorata in doua culori diferite, fara sa sufere de vreo boala. Desi Taylor si familia ei au banuit intotdeauana ca femeia ar fi avut un frate sau o sora geamana, acesta nu a venit niciodata pe lume. In schimb, trupurile lor au fuzionat, iar asta s-a transformat intr-un semn din nastere foarte special. Fenomenul este cunoscut in medicina sub numele de Chimerism, insa simptomele sunt de obicei altele. Pot aparea semne mici sau modificari ale organelor interne, nicidecum ceva atat de vizibil ca la Taylor, scrie EVZ Korie Heyward, de 18 ani, din Withywood, Bristol, Marea Britanie, a gasit un mod cel putin ciudat de a-l feri pe iubitul sau de alte femei. Geloasa foc, tanara il obliga pe Jake Tolliver, de 22 de ani, sa poarte doar tricouri cu chipul ei, langa care scrie mesaje descurajatoare. "Stati departe de el", a inscriptionat Korie pe tricourile lui Jake, ca sa se asigure ca nu va avea rivale. Cand a fost recent in Malia (Creta), ea i-a pus in bagaje tricouri in care apare poza sa cu bebelusul lor de 4 luni pe care scria: "Iubesc fetele mele si urasc fetele din Malia", arata Click