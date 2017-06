Faze tari: Traieste de 20 de ani singur pe o insula pustie, desi a fost candva milionar; Moment emotionant surprins la o gradina zoologica din Coreea de Sud, dupa ce un pui de elefant a fost salvat de la inec; Sah-mat la primarul de Vaslui! Chinezii au descoperit piesele vii

David Glasheen (73 de ani), un fost milionar, a decis in urma cu 20 de ani sa renunte la averea care ii mai ramasese si sa traiasca singur pe o insula desertica din nord-estul Australiei. Singurul lui companion este un catel, pe nume Dingo, amandoi fiind inseparabili. David a abandonat civilizatia si a decis sa traiasca precum celebrul personaj Robinson Crusoe, pe Insula Restaurarii, dupa ce, in 1987, a pierdut intreaga avere, precizeaza The Mirror. El obisnuia sa fie candva un om de afaceri foarte dibaci, ocupandu-se de afaceri imobiliare. Se estimeaza ca averea sa ajunsese undeva la 28,4 milioane de dolari. Azi, cel mai de pret aspect al vietii sale este cainele Dingo, care ii tine companie pentru a nu se plictisi. In ciuda faptului ca are acces limitat la electricitate, apa potabila si Internet si trebuie sa faca fata zilnic provocarilor impuse de letala salbaticie australiana, precum si a necrutatoarelor intemperii, David considera ca nicaieri nu exista pentru el un loc mai bun de locuit, noteaza Click O gradina zoologica din Coreea de Sud a fost scena unei uimitoare interventii salvatoare: doi elefanti adulti sar in ajutorul unui pui, care era pe punctul sa se inece. In urma unei miscari gresite, puiul de elefant aluneca in piscina. Gigantul care ii era alaturi observa cum puiul incearca sa-ti tina trompa la suprafata apei. Instantaneu incepe sa se agite, disperat sa-l ajute. Un alt elefant, care auzise probabil bufnitura, se repede si el catre marginea piscinei. Cei doi adulti sunt panicati, dar reusesc o munca de echipa admirabila in aceasta situatie de criza. Par sa se inteleaga din priviri ca singura cale de a ajuta puiul e sa intre ei-insisi in apa. O fac, il incadreaza pe puiul neexperimentat si il conduc in siguranta afara. Intreaga scena a fost filmata de camerele de supraveghere ale gradinii zoologice, potrivit Stirile ProTV 32 de bucati de panza, un desenator dibaci si o taraba de doi metri pe doi metri de unde sa fie inchiriate. Vorbim despre tricourile pe care le imbraca niste copii, transformati peste noapte in piese vii de sah. Este "solutia" gasita de autoritatile dintr-o localitate din China pentru a permite pasionatilor de sah sa joace pe o tabla imensa, fara sa foloseasca piese greoaie. Ideea ar putea fi preluata si la Vaslui, unde un joc de sah imens sta nefolosit pentru ca primarul Vasile Paval a dat "sah-mat" iubitorilor acestui sport. Situata in centrul orasului, tabla de sah are 110 de metri patrati, iar cele 32 de piese au peste un metru inaltime si cantaresc aproximativ 30 de kilograme fiecare. Imediat dupa inaugurare, de frica hotilor, piesele au fost luate de primarul Paval si ascunse intr-un depozit, scrie Click Ce i-a scris barmanul pe paharul de plastic. Kayla Hart a declarat la postul Fox News, citat de Yahoo News, ca a devenit tinta clientilor, dar si a personalului de la cafeneaua Starbucks din Dilworth dupa ce a intrat imbracata cu un tricou pro-Trump. Barmanul i-a scris pe paharul de ice tea, in loc de nume, "Build a wall" ("construieste un zid", probabil cea mai faimoasa promisiune electorala a lui Trump si unul dintre sloganurile sustinatorilor sai). Apoi ceilalti clienti si angajati au inceput sa rada de ea si sa strige si ei "Build a wall!". "Am iesit pentru ca toata lumea se holba la mine", declara femeia, care spune ca era in lacrimi. Hart sustine ca s-a simtit amenintata. "Sunt trista ca nu poti purta un tricou prin care iti sustii presdintele fara a fi umilita". Compania Starbucks si-a cerut scuze, spunand ca "nu am reusit sa implinim asteptarile acestei cliente", informeaza Stirile ProTV Terasele alb-roz de pe malul lacului Rotomahana, din Noua Zeelanda, au disparut acum 131 de ani in urma eruptiei unui vulcan, insa arheologii au descoperit ca ele s-ar afla de fapt acoperite de mal si de cenusa vulcanica, la o adancime mica. Formatiunea, care era o atractie turistica la mijlocul anilor 1800, a fost supranumita a opta minune a lumii. Terasele alb-roz de pe malul lacului Rotomahana, din Noua Zeelanda, ar putea fi redescoperite dupa 131 de ani de cand au fost ingropate de o eruptie vulcanica, considera cercetatorii citati de The Guardian. In anii 1800, aceasta formatiune atragea turistii din toata lumea, insa a disparut dupa eruptia vulcanului Tarawera, in 1886, scrie Gandul. Acum, doi cercetatori cred ca au gasit locatia exacta a acestor terase, care s-ar afla de fapt acoperite de 10-15 metri de mal si de cenusa vulcanica, ceea ce ar permite excavarea lor, conform Descopera