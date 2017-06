​Faze tari: Folosesc porcul pe post de perna; Politia canadiana este in cautarea unui deget mumificat. Ce au facut cu el angajatii unui hotel vreme de 40 de ani; La zece ani, un pusti a inventat un dispozitiv care va salva mii de vieti

Steve Jenkins si prietenul lui, Derek Walter, din Campbellville, Ontario, Canada, sunt nedespartiti de purceaua lor, Esther. Este asa de cuminte si de ascultatoare, incat o folosesc si pe post de perna. Au primit-o in dar de la un alt prieten, pe cand era abia nascuta, in 2012. Amicul s-a jurat ca este din rasa micro-porc. Micro porcii sunt dezvoltati complet la varsta de doi ani, cand abia jung pana la genunchiul omului, ca inaltime, si cantaresc 12-13 kilograme. Numai ca Esther a ajuns sa cantareasca acum 304 kilograme. E porc obisnuit, dar stapanii nu se indura sa-l sacrifice, scrie Click Politistii canadieni au inceput o ancheta dupa ce clientul unui bar din Yukon ar fi furat ingredientul secret al celei mai renumite bauturi din locul respectiv. Se presupune ca barbatul ar fi furat un deget uman mumificat. De mai bine de 40 de ani, hotelul Downtown, din Dawson City, le-a oferit clientilor bautura sourtoe cocktail. In pahar se toarna whisky peste un deget de la mana, care prezinta unghie, relateaza The Guardian, citat de Stirile ProTv. Patru pui de tigru abandonati, apartinand unora dintre cele mai rare rase din lume, au fost adoptati de o catea, in rezervatia Xixiakou Nature din Rongcheng, provincia Shandong. Cei patru pui au venit pe lume saptamana trecuta la rezervatia din China. Doi dintre ei sunt foarte rari, dintr-o specie pe cale de disparitie, Golden Tabby. Ceilalti doi sunt un tigru alb si un tigru de zapada, scrie People's Daily Online, citat de site-ul descopera.ro.



Motivat de o tragedie cumplita, un pusti din Michigan, statul Texas, a inventat un dispozitiv care va salva mii de vieti. Dupa ce copilul unui vecin de-al sau si-a pierdut viata la varsta de 6 luni, fiind lasat singur de parinti in interiorul masinii care s-a supraincalzit, Bishop Curry a inventat un gadget ce are ca scop evitarea acestor tragedii. Dispozitivul se numeste Oasis ("Oaza") si are capacitatea de a monitoriza in permanenta temperatura din interiorul automobilului in care se afla un copil, scrie Bored Panda, relateaza Click Un militar din Ucraina a pus la cale un scenariu demn de filme, pentru ca momentul in care isi va cere iubita in casatorie sa fie unul inedit. Cu ajutorul colegilor de la vama, barbatul i-a inscenat iubitei o retinere pentru trafic de droguri. I-a ascuns in portbagajul masinii un pachet ce aducea cu cele confiscate de politistii antidrog. Fata a plecat cu mama ei intr-o vizita in Polonia si, cand s-a intors, a fost oprita la vama pentru verificari. Chiar cand sarmana cauta raspunsuri si explicatii, si-a facut aparitia, in uniforma, iubitul mandru de insprava lui, noteaza Stirile ProTv.