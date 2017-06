Faze tari: Un bebelus nascut in avion a fost recompensat cu zboruri gratuite pe viata; Un barbat este insarcinat in patru luni. Cum a fost posibil; Obiecte naziste, descoperite intr-o incapere secreta a unui colectionar din Argentina

O femeie si-a facut dreptate dupa ce sentimentele i-au fost ranite. Dupa ce a aflat de infidelitatea iubitului ei s-a hotarat sa se razbune pe masina acestuia, masina in care investise extrem de mult, stiind ca acest lucru il va rani. O femeie din Cardiff, Tara Galilor, si-a facut propria dreptate, un martor filmand intreaga scena si distribuindu-o in mediul online. BMW-ul negru a ramas fara parbriz, luneta si geamurile laterale. Tanara a avut grija mai intai de placutele de inmatriculare pe care le-a "rezolvat" cu o teava metalica. Apoi, s-a folosit de un bolovan, pe care abia l-a ridicat cu ambele maini, si l-a aruncat prin fereastra din dreapta soferului, noteaza Click . Un bebelus care s-a nascut la peste 10.000 de metri altitudine dupa ce mama lui a intrat in travaliu prematur intr-un avion al companiei Jet Airways a fost recompensat cu zboruri gratuite pe viata, relateaza luni agentia spaniola EFE. "Fiind primul bebelus care se naste pe un zbor al Jet Airways, compania este fericita sa-i ofere nou-nascutului zboruri gratuite pe orice avion al acestei companii", se arata intr-un comunicat al companiei aeriene, precizeaza Digi24. Este vorba despre numeroase sculpturi, medalii, obiecte inscriptionate cu svastici si materiale de propaganda gasite intr-o incapere secreta, in casa unui colectionar de arta. Acesta era banuit de trafic cu obiecte de arta, iar autoritatile au gasit la el si antichitati japoneze, chineze si egiptene si chiar fosile preistorice. Autoritatile incearca sa stabileasca in ce fel au ajuns obiectele in Argentina, dar se stie ca dupa razboi foarte multi oficiali germani cu rang inalt s-au refugiat acolo. Exista chiar teorii care afirma ca Hitler insusi s-ar fi refugiat acolo, dupa ce si-ar fi inscenat moartea, informeaza Stirile ProTv. Un transsexual a anuntat este insarcinat in patru luni. Kaci Sullivan (29 de ani) s-a nacut in corp de femeie, insa acest lucru nu i-a convenit, mereu dorindu-si sa se fi nascut barbat. Dupa mai multe interventii, viitoarea mamica a devenit un barbat ce traieste fericit alaturi de iubitul lui. Kaci s-a nascut femeie, dar a decis sa treaca la sexul opus si sa se prezinte ca fiind barbat in urma cu patru ani. Acesta a luat o pauza de la hormonii masculini in 2016 din motive medicale dupa ce a suferit o dubla mastectomie si a ramas insarcinat sase luni mai tarziu, cu iubitul de 27 de ani, Steven, relateaza Click. Un miner a descoperit o roca din smarald care valoreaza 300 de milioane de dolari. O roca enorma de smarald, estimata la o valoare de 300 de milioane de dolari si descoperita intr-un domeniu minier de bijuterii din Brazilia, este pastrata intr-o locatie secreta si extrem de securizata, deoarece proprietarul traieste cu o teama constanta de hoti, scrie Business Magazin. roprietarul, caruia ii sunt cunoscute doar initialele - FG, a declarat ca piatra uriasa este extrem de rara datorita "dimensiunilor sale considerabile si a calitatii cristalelor sale gigantice", scrie descopera.ro