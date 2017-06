Faze Tari: Un barbat fara adapost a primit arest la domiciliu; Pedepsele a 6 detinuti au fost reduse, dupa ce i-au salvat viata paznicului lor; Un bebelus care s-a nascut prematur in avion va primi zboruri gratuite pe viata de la compania aeriana

Pedepsele a sase prizonieri din Georgia, SUA, au fost reduse cu o patrime, in semn de multumire pentru faptul ca i-au sarit in ajutor unui paznic care a suferit un infarct, scrie The Telegraph. Cei sase barbati tundeau iarba afara, cand l-au vazut pe paznic prabusindu-se la pamant. In loc sa incerce sa evadeze, detinutii i-au sarit in ajutor si au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a-i salva viata. Unul dintre detinuti i-a luat telefonul din buzunar si a chemat ambulanta, in timp ce altul i-a scos vesta antiglont pentru a-l ajuta sa respire mai usor. Greg Williams, unul dintre prizonieri, spune ca paznicul nu mai respira dupa ce i s-a facut rau: "Cand a inceput sa respire iar, se vedea ca respira greu si repede. Dupa parerea mea, nu a fost o situatie despre cine e inchis si cine nu. Un om era la pamant si a trebuit sa il ajutam". Paznicul era cel care le supraveghea activitatea zilnic detinutilor, sapte ore pe zi, cinci zile pe saptamana, anunta Digi 24 Un tata care si-a luat fiica de sapte ani de la scoala pentru a merge cu familia intr-un concediu la Disney Land, inainte de vacanta micutei, s-a judecat in istanta cu institutia si a fost gasit vinovat. Acesta trebuie sa plateasca o amenda de 2.000 de lire, dupa ce procesul, ce a durat doi ani, a costat 140.000 de lire sterline. Jon Platt (46 de ani) a refuzat sa plateasca o amenda de 120 de lire sterline, dupa ce si-a scos fiica de la scoala si a plecat intr-o vacanta de familie de sapte zile in Florida, in 2015. Cazul sau a fost sustinut de Inalta Curtea, dar Curtea Suprema, cea mai inalta instanta din tara, a respins decizia. A fost trimis inapoi la magistrati, unde cu doi ani in urma, a inceput o batalie costisitoare in istanta, care ar fi putut acoperi salariul a sase cadre didactice timp de un an intreg, relateaza Click Un bebelus nascut prematur in avion va putea zbura gratuit la bordul aeronavelor companiei Jet Airways. Bebelusul s-a nascut intr-un avion al Jet Airways, care calatorea de la Dammam, Arabia Saudita, pana la Kochi. Zborul a fost redirectionat spre Mumbai dupa ce mama copilului a intrat in travaliu. Datorita actiunilor rapide ale echipajului de cabina si ale unui paramedic aflat la bord, copilul s-a nascut sanatos inainte ca aeronava de tip Boeing 737 sa aterizeze. Incidentul a reprezentat o premiera pentru compania aeriana, care a raspuns prin acordarea nou-nascutului calatorii gratuite pe toata durata vietii. Mai mult de cinci copii s-au nascut pe zboruri comerciale in ultimul an, dar nu toti au avut norocul sa fie recompensati, scrie descopera.ro Ce solutie au gasit politistii ca sa aplice masura. Caz bizar in Istanbul, unde un om al strazii a primit o pedeapsa aparent imposibila.Baris Alkan, in varsta de 31 de ani, a primit arest la domiciliu dupa ce politistii l-au prins vanzand droguri. Magistratii nu au luat insa in seama faptul ca omul nu are adapost, asa ca adresa indicata in decizia instantei este cea a unei statii de autobuz din Istanbul.Ca sa aplice totusi riguros legea, politistii turci au construit pe un teren viran o ingraditura din tevi si placi de metal langa statia de autobuz, pe care o pazesc 24 din 24 de ore. Alkan nu are voie sa iasa din acest perimetru, desi practic ar putea sa o faca cu mare usurinta, noteaza StirileProTV Suparati ca se sufoca de cald in uniforma, cativa elevi au ales sa protesteze, inlocuind pantalonii cu fustele. Elevii Academiei Isca din Devon, Marea Britanie, au ales sa protesteze impotriva cerintei scolii de-a purta pantaloni lungi pe timpul verii, ca parte a uniformei. Deranjati ca le este mult prea cald, baietii au dat iama in dulapurile iubitelor sau ale surorilor si s-au prezentat la scoala imbracati in fuste. In plus, unii baieti au ales sa se epileze pentru a marca acest eveniment. Cum temperaturile au depasit 30 de grade, adolescentii le-au cerut profesorilor sa le permita sa inlocuiasca pantalonii lungi cu fuste scurte. Dascalii nu le-au permis, motivandu-le faptul ca regulamentul scolii nu permite elevilor sa vina la cursuri imbracati cu fuste scurte. In timp ce baietii au protestat in fuste, fetele s-au alaturat si ele, sustinand ca baietii sunt liberi sa decida cum sa vina imbracati, anunta Stirile ProTV