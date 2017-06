Faze tari: El e Omul-Armata; Modalitatea inedita folosita de conducerea unei centrale nucleare de a alege stagiare; Strabunica si-a implinit un vis: a ajuns si la striptease

Este cel mai inarmat om din lume! Mel Bernstein, de 71 de ani, din El Paso County, statul Colorado, are o colectie de arme estimata la 10 milioane de dolari. Mel Bernstein, de 71 de ani, s-a nascut in Brooklyn, New York si a recunoscut ca e obsedat de armele de foc. Poreclit "Dragon Man", Bernstein strange arme si vehicule blindate din 1970, dupa ce si-a transformat motocicleta Harley Davidson intr-un dragon care scuipa flacari. Mel, care are 37.000 de admiratori din intreaga lume si si-a transformat proprietatea din El Paso County, Colorado, intr-o veritabila baza militara, sustine ca nu poate adormi noaptea daca nu tine sub perna o mitraliera, daca nu are pe noptiera un revolver si suficient de multa munitie sub pat. El are o colectie de arme estimata la 8 milioane de dolari. Iar daca adaugam si cele 80 de vehicule militare, colectia lui de armament ajunge la 10 milioane de dolari, potrivit Click Conducerea unei centrale nucleare din Cehia a gasit o modalitate inedita pentru a alege noi stagiare: un concurs de bikini. "Juriul" nu a fost compus din angajati ai centralei nucleare, ci utilizatori de pe Facebook. Prietenii de pe reteaua de socializare au fost invitati sa evalueze absolventele de scoala care s-au pozat in interiorul unui turn de racire. Conducerea a organizat o sedinta foto cu zece absolvente de liceu imbracate sumar, intr-un turn de racire al centralei nucleare Temelin, inchis pentru intretinere, potrivit dw.com. Utilizatori Facebook au fost invitati sa-si aleaga favorita, iar cea mai populara absolventa a castigat un stagiu de 14 zile in uzina. CEZ a comparat sedinta foto cu programele sale culturale anterioare, printer care gazduirea filarmonicii Bohemian la centrala din Boemia de Sud, noteaza Stirile ProTV Mai bine mai tarziu decat niciodata! Acesta a fost principiul de viata al britanicei Betty Wright, de 98 de ani. Miercuri, 21 iunie, femeia, care sta la un azil pentru batrani din Colchester, si-a vazut visul cu ochii. Le-a convins pe ingrijitoarele sale sa o duca la spectacolul de striptease al baietilor de la Dreamboys. "Am vrut inca din tinerete sa vad cu ochii mei un spectacol cu barbati in pielea goala. Am avut noroc ca Tanya Jones, ingrijitoarea mea personala, este deschisa la minte si m-a dus la spectacol. Acum pot sa mor linistita", a declarat strabunica, scrie Click Deranjat de caldura, un catel din Vietnam a gasit o solutie inedita sa se racoreasca: s-a strecurat in frigider si nu a mai vrut sa iasa de acolo. Stapana a incercat cu binisorul sa-l convinga sa iasa, apoi s-a apucat sa-l traga de labute, dar nici metoda aceasta n-a avut succes. Pana la urma, femeia l-a luat cu forta. Neconsolat, simpaticul samoyed a ramas in fata frigiderului si a pandit momentul favorabil ca sa intre inapoi, inainte sa fie din nou scos. Cum stravechea rasa samoyed este orginara din Siberia, nu e de mirare ca puiul sufera foarte mult din cauza caldurii, informeaza Stirile ProTV Cum s-a ajuns la aceasta situatie bizara. Chris Pritchard, ostaticul familiei de pescarusi, care il ataca de fiecare data cand incearca sa iasa din locuinta sa situata in Portland, comitatul Dorset din Marea Britanie, se declara neputincios in fata pasarilor. Motivul este reprezentat de puiul pescarusilor care a cazut din cuib si care animalele incearca sa-l apere. Barbatul povesteste ca este ingrozit de perechea de pescarusi care sunt foarte agresivi, incercand sa-si apere puiul, noteaza Rador. Victima in varsta de 48 de ani marturiseste ca lucrurile erau linistite, pasarile isi facusera cuib pe acoperisul casei sale in urma cu un an. De curand, insa, cuibul lor a fost deranjat de un muncitor care a lucrat la acoperis, iar puiul a cazut, conform Descopera