Faze tari: Si-au tras sosea la etajul sase; ''Dezbracati-va si haideti la stagiu''. Modul inedit prin care o centrala nucleara din Cehia a cautat stagiare; Un roi de 30.000 de albine a creat panica in centrul New York-ului

Asta chiar ca le intrece pe toate! In orasul chinez Chongqing, autoritatile au amenajat deasupra etajului cinci al unui bloc o strada cu doua benzi si o parcare. Din lipsa de spatiu si pentru a fluidiza traficul rutier, autoritatile au apelat la cei mai buni arhitecti si experti in urbanism. Insa atat in cazul acestui bloc de locuinte, cat si in cazul cladirii de 15 etaje prin care trece metroul, locatarii recunosc ca de multe ori simt ca le vibreaza peretii din cauza vehiculelor care tranziteaza cladirea. Ideea blocului cu sosea suspendata a facut inconjurul planetei, scrie Click. Un politist din Ohio a tras un sofer pe dreapta pentru o verificare de rutina, dar a omis un amanunt: nu si-a asigurat propria masina. Fara frana de mana trasa si cu schimbatorul de viteze pe liber, vehiculul cu insemne oficiale a luat-o, incetisor, la vale, cu spatele. Cand si-a dat seama ce se intampla, omul legii a luat-o la fuga dupa masina pe care a "interceptat-o" in mijlocul intersectiei. Din fericire, nimeni n-a fost ranit, iar soferul oprit pentru verificari a fost lasat sa plece, informeaza Stirile ProTv Asta da idee! O asociatie de producatori de vin din Franta a scufundat pe fundul Marii Mediterane 120 de sticle de vin rose si rosu in 2015 pentru a-l matura. Licoarea e depozitata la 40 de metrii adancime sub nivelul marii si va fi pastrat in aceste conditii pana in 2018. Dupa ce a fost degustat recent de cel mai bun somelier din Franta, membrii asociatiei "Les vins de Bandol" au aflat cu bucurie ca vinul este extrem de gustos si ar putea fi servit inca de acum. Gustul inconfundabil este dat de faptul ca la 40 de metri adancime temperatura e constanta si lipsa aerului permite vinului sa isi sublimeze flavoinoidele, noteaza Click. O centrala nucleara din Cehia a decis ca un concurs de bikini ar fi o modalitate buna de a-si alege urmatoarea runda de stagiari. Utilizatorii Facebook au fost rugati sa evalueze absolventele de scoala care s-au pozat in interiorul unui turn de racire, scrie dw.com. Conglomeratul de producere a energiei electrice CEZ, a facut o sedinta foto cu 10 absolvente de liceu imbracate sumar, intr-un turn de racire al centralei nucleare Temelin, inchis pentru intretinere, informeaza Mediafax. Apoi le-a cerut utilizatorilor Facebook sa voteze pentru favorita lor, cea mai populara absolventa castigand un stagiu de 14 zile la uzina, arata descopera.ro. Un apicultor a primit sarcina de a muta un roi de 30.000 de albine de pe o cladire din mijlocul New York-ului, de la o inaltime ametitoare. Insectele se aflau in cautarea unui nou loc de a-si face stup, iar daca ar fi fost lasate acolo, consecnitele n-ar fi fost prea placute. Andrew Cote provine dintr-o familie de apicultori renumiti in orasul american, iar experienta sa a fost de mare folos in a rezolva o problema destul de delicata. Andrew a fost nevoit sa foloseasca un aspritator special pentru a captura toate cele 30.000 de albine si a le transporta intr-un alt loc, precizeaza Aol.com, citat de Click