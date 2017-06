Faze tari: N-ai cum sa ghicesti varsta femeilor din imagine, ori relatiile de rudenie dintre ele; In Chile, mai multi medici sunt acuzati ca s-au uitat la meci in timpul operatiei; Suma imensa cu care a fost vanduta prima harta a parcului Disneyland

La prima vedere, imaginea pare sa nu contina nimic iesit din comun: trei femei frumoase pozeaza impreuna. Dar cand afli povestea din spatele fotografiei, te minunezi! Crezi ca poti ghici cati ani au cele trei femei si ce relatie de rudenie exista intre ele? Iti spunem noi. Este vorba despre o mama de 63 de ani, cea din mijloc, si fiicele sale, Lure Hsu de 41 de ani in dreapta, si Sharon, 36 de ani, in stanga. Potrivit Boredpanda, cele trei femei sunt de nationalitate taiwaneza, si sunt recunoscute mai ales pentru ca Lure Hsu este designer vestimentar si o bloggerita cunoscuta. In imaginile publicate de Lure Hsu pe blog apare si a treia sora, Fay Fay, de 40 de ani. Intr-un interviu pentru o revista nationala, bloggerita a dezvaluit ca secretul pentru a-si pastra tineretea este hidratarea pielii cu creme, si un pahar cu apa calduta consumat in fiecare dimineata, scrie Click O echipa de chirurgi se afla in centrul unui scandal in Chile, dupa ce pe retelele de socializare a aparut un filmulet in care medicii urmaresc, in timpul unei operatii, loviturile de departajare de la meciul cu Portugalia de la Cupa Confederatiilor. Nu se stie despre ce spital chilian este vorba si nici numele medicilor, insa in sala de operatie apare instalat un televizor, unde chirurgii, care au pacientul pe masa de operatie, se bucura dupa ce Claudio Bravo a aparat a doua lovitura de departajare la meciul cu Portugalia. Karla Rubilar, membru in Comisia de Sanatate a Guvernului din Chile, considera ca situatia este foarte serioasa si incidentul necesita o investigatie. "Exista un protocol ce ar trebui urmat pentru securitatea si respectarrea tuturor pacientilor din spitale. In acest caz, acest protocol nu a fost respectat", a declarat Rubilar, conform Stirile ProTV O harta originala a primului parc al Disneyland s-a vandut cu suma de 708.000 de dolari in urma unei licitatii din statul California. Harta a fost realizata in anul 1953, fiind folosita de Walt Disney pentru a asigura finantarea parcului, dupa ce propriul sau studio a refuzat sa acorde fonduri pentru acest lucru. Disney i-a impartasit viziunea sa unui angajat, iar harta a ramas departe de ochii publicului timp de peste 60 de ani, potrivit BBC online. Harta a fost desenata de mana si colorata in doua zile de artistul Herb Ryman, sub directiunea lui Walt Disney, fiind adnotata personal de creatorul lui Mickey Mouse. Documentul dezvaluie viziunea lui Disney pentru parcul tematic, construit in 1955. Mark Eaton, de la casa de licitatii Van Eaton Galleries din Los Angeles, a declarat: "Dupa o licitatie intensa, harta s-a sunat pentru suma de 708.000 de dolari, fiind cea mai scumpa harta Disneyland vanduta vreodata", noteaza descopera.ro Secolul 20 a fost marcat de cursa spatiala dintre Statele Unite ale Americii si Uniunea Sovietica. Fiecare stat voia sa dovedeasca celuilalt ca regimul sau politic este cel mai bun. Americanii au fost invinsi in cursa de a pune primul om pe orbita Pamantului, insa si-au revansa cu varf si indesat atunci cand trei astronauti au plecat sa cucereasca Luna in 1969. Echipajul Apollo 11 ii cuprindea pe Neil Armstrong, Buzz Aldrin si Michael Collins. Ultima misiune care a ajuns pe Luna a fost Apollo 17 si a avut loc in 1972. Iata ca oamenilor li s-a facut dor de singurul satelit natural al Pamantului. Japonia a anuntat ca urmeaza sa trimita oameni pe Luna in 2030. Este pentru prima data cand tara asiatica va trimite astronauti mai departe de Statia Spatiala Internationala. In plus, cel mai probabil, misiunea va avea un echipaj format din oameni de mai multe nationalitati, informeaza Playtech Alimihan Seyiti, de origine chineza, a sarbatorit pe 25 iunie aniversarea zile de nastere. Ea a implinit 131 de ani si se crede ca este cea mai varstnica persoana din lume. In ciuda varstei inaintate, are o stare de sanatate foarte buna si duce un stil de viata echilibrat. Cum tuturor ne vine greu sa credem ca o persoana poate trai atat de mult, i-a fost verificat buletinul. Femeia, de religie musulmana, a fost intr-adevar nascuta pe 25 iunie 1886, pe vremea cand China inca se afla sub conducerea unui imparat din dinastia Qing, precizeaza Daily Mail. Alimihan a petrecut aniversarea zilei de nastere alaturi de cei 56 de descendenti ai sai, in caminul sau din Shule, din regiunea chineza Kashgar. Familia i-a pregatit chiflele si taiteii preferati, gatiti special de fiica sa. In China, taiteii sunt oferiti ca dar la sarbatorirea zilelor de nastere. Semnifica faptul ca este binecuvantata cu longevitate, potrivit Click