Faze Tari: Pleaca in concediu cu sotiile din plastic; Dragostea adevarata exista! Au murit in decurs de 24 de ore, unul dupa altul; La ce concluzie surprinzatoare au ajuns teologii dupa ce au comparat texte din Biblie cu versurile AC/DC

Un cuplu casatorit de aproape 70 de ani a demonstrat ca dragostea adevarata exista. La doar 24 de ore de la inmormantarea sotiei lui, barbatul nu a rezistat in lipsa ei si a murit de dor, sperand sa mearga impreuna pe drumul care duce spre Rai. Sotul si sotia au murit in decurs de 24 de ore,unul dupa altul. Hilda si Roy Moss au stiut ca sunt suflete pereche de cum s-au vazut prima data. Aveau doar douazeci de ani, iar destinele lor s-au legat in timp ce lucrau ca si controlori in autobuzele din Londra. Au trait si simtit pe propria piele iubirea, in adevaratul sens al cuvantului. Vazand ca sanatatea sotului ei se inrautateste pe zi ce trece, Hilda a incetat sa mai manance si sa bea apa, constienta fiind ca barbatul nu mai avea mult de trait, vrand astfel sa moara impreuna sau inaintea lui, anunta Click Natasha Daugherty a dorit sa-i faca o surpriza inedita sotului sau, ofiter de marina, la intoarcerea acestuia din misiune.Natasha si-a ascuns cu greu sarcina de sotul sau plecat in misiune pe mare. Femeia a asteptat 6 luni pana sa-i dea bucuroasa veste ca va fi tata. Cei doi locuiesc in Temecula, California, iar cu o saptamana dupa plecarea sotul ei in misiune a aflat ca vor fi parintii celui de-al patrulea copil al cuplului. Natasha a pregatit minutios surpriza si si-a intampinat sotul alaturi de cei trei copii, filmand momentul, relateaza Stirile ProTV Concluzie suprinzatoare a unor teologi care au comparat texte din Biblie cu versurile a aproape 800 de melodii rock.Un studiu recent efectuat de Christian Copyright Licensing International pe nu mai putin de 800 piese, confirma faptul ca celebrul hit AC/DC Highway to Hell este corect din punct de vedere teologic in proportie de 96%, scrie Rock On. "In timp ce majoritatea pieselor tind sa aiba o imagine foarte anemica asupra pacatului si o slaba intelegere a Duhului Sfant, conform cu studiile teologice ale Scripurii, Highway to Hell descrie o imagine foarte biblica a doctrinei iadului", a declarat un reprezentant al Christian Copyright Licensing International, relateaza descopera.ro Fara sa se teama de prezenta oamenilor, o vulpe merge la un restaurant in Alba Iulia, atrasa de resturile de mancare. Localnicii au surprins-o in mai multe ipostaze si au publicat imaginile inedite pe Internet. Oamenii cred ca vulpea ar avea vizuina in apropierea restaurantului din Alba Iulia, care este situat langa o padure, noteaza ziarulunirea.ro. Pentru ca vine aproape in fiecare zi sa caute mancare, animalul salbatic a devenit parca de-al casei, noteaza Liberatea Foarte tare! Cine spune ca in concediu cuplurile se cearta zilnic! Pentru niponii Senji Nakajima si Masayuki Ozaki nu exista astfel de "conflicte matrimoniale". Si asta pentru ca sotiile lor sunt cele mai ascultatoare din lume. Pentru ca sunt din plastic. Masaki Ozaki este fizioterapeut, are 45 de ani si s-a indragostit de papusa Mayu pe care si-a cumparat-o cu 6.000 $ acum un an. Iubirea lor este atat de mare incat Mayu doarme in acelasi pat cu Masaki si sotia lui si locuieste in Tokyo, sub acelasi acoperis cu familia acestuia. "Dupa ce sotia mea a nascut-o pe fiica noastra, am incetat sa mai facem sex. Dupa ce am adus-o pe Mayu acasa, sotia mea s-a suparat, insa dupa doar cateva luni s-a obisnuit. M-am casatorit simbolic si cu papusa si apoi am mai comandat inca doua gonflabile", a povestit barbatul care a plecat in aceasta saptamana in concediu cu Mayu, scrie Click