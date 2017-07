​Faze tari: Si-a taiat un deget pentru a-si face din el colier; Ceremonie bizara oficializata in Mexic: un pescar s-a casatorit cu un crocodil; O companie aeriana vrea sa scoata toate scaunele din avioane si sa ii puna pe calatori sa stea in picioare

Torz Reynolds (29 de ani) uimeste nu doar prin numeroasele tatuaje de pe tot corpul (inclusiv de pe fata), ci si prin neobisnuita indrazneala de a-si transforma parti din propriul corp in accesorii. Obsesia ei pentru modificarile extreme ale aspectului fizic sunt aproape socante pentru cineva care nu este obisnuit cu un astfel de stil de viata: "Un prieten de-al meu si-a taiat jumatate dintr-un deget in urma unui accident, iar de atunci, m-am indragostit de aceasta idee. Sunt zece ani de atunci si periodic imi badajez un deget pentru a vedea cum ar fi fara el. Anul acesta am zis: "Da-l incolo, o voi face!", a marturisit Torz pentru Daily Star, citat de Click. O ceremonie bizara a avut loc in Mexic, unde primarul a oficializat casatoria dintre un crocodil si un "mire norocos" in persoana unui pescar. Primarul orasului San Pedro Huamelula, Victor Aguitar a oficializat casatoria unui crocodil. Ceremonia a devenit o traditie in zona si simbolizeaza norocul adus pescarilor locali. Pentru ca ceremonia sa aiba loc, primarul a ales o femela crocodil pe care a botezat-o in prealabil. Dupa care reptila a fost imbracata intr-o rochie alba din dantela. Traditia spune ca primarul orasului trebuie sa oficializeze in fiecare an casatoria unui crocodil cu un localnic. Astfel, le va aduce noroc pescarilor si capturi bogate, informeaza Stirile ProTv. Plantele de aer fac parte din genul Tillandsia, care la randul sau face parte din familia Bromoliaceae. In aceasta familie se incadreaza si ananasul, singurul din aceasta familie care produce fructe. Spre deosebire de multe alte feluri de plante, acestea nu isi folosesc tulpinile pentru a se hrani, ci pentru a se ancora. Rolul radacinilor traditionale a fost preluat de frunze, care absorb umezeala si nutrienti. In habitatul lor natural, acestea se agata de copaci sau de roci, oriunde gasesc lumina, scrie Curiosity. Oamenii folosesc aceste plante pentru decor, fiind un element important pentru orice camera care se vrea frumos amenajata, anunta descopera.ro. Ai grija ce-ti doresti ca poate sa se intample! Actorul scotian Jake Williams si-a montat in copac o rulota in 2011, in timpul filmarilor la "Doi ani pe mare" sperand ca aici va avea parte de liniste si pace. Ghinion, rulota din satul Rhynie din districtul Aberdeenshire, Scotia, situata la patru metri deasupra solului a devenit un punct de atractie pentru turisti din intreaga lume. Nu a contat ca rulota nu are electricitate, toaleta si apa curenta, aici vin oameni din Australia, Noua Zeelanda, Canada, SUA si intreaga Europa pentru ca o noapte de cazare costa doar 17 lire sterline, arata Click. Compania aeriana VivaColombia ia in calcul eliminarea tuturor scaunelor din avioanele sale, obligandu-si astfel pasagerii sa stea in picioare pe toata durata zborului. Prin aceasta masura, compania aeriana isi propune sa vanda mai multe bilete si sa aduca mai multi bani in buget. Angajatii companiei nu vor mai fi constransi de numarul locurilor disponibile din avion. Oficialii companiei aeriene au sustinut ca vor demara acest proiect de la inceputul anului 2018. Fondatorul companiei aeriene VivaColombia a promis ca preturile vor fi mult mai mici. "Chiar in aceste momente exista oameni care ar vrea sa stea in picioare pe intreaga durata a zborului. Ei sunt interesati de absolut orice care le-ar putea face vacanta mai ieftina", sustine William Shaw, CEO-ul companiei, potrivit Stirile ProTv.