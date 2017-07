Faze tari: 7.000 de gaini au blocat o autostrada dupa ce au evadat din camion; Un argentian a dorit sa-si surprinda iubita si a pregatit o cerere in casatorie ca in filme; Imita pozele fiicei si face deliciul internautilor. Cum reactioneaza adolescenta

O autostrada aglomerata din Austria a fost blocata dupa ce 7.000 de gaini au evadat din camionul care s-a rasturnat. Drept urmare, autostrada catre Viena a fost inchisa intr-o ora de varf, provocand astfel cozi de masini in ambele sensuri. Aproximativ 7.000 de gaini au blocat marti dimineata o autostrada aglomerata din Linz, in nordul Austriei. Pasarile au evadat dupa ce camionul care le transporta s-a rasturnat pe autostrada A1, relateaza AFP. "Cutii in care se aflau animale moarte si ranite s-au imprastiat pe o raza de 160 de metri, in timp ce mii de gaini au fugit pe sosea, pe ambele sensuri", a anuntat politia. Zeci de membri ai echipelor de interventie in situatii de urgenta au strans gainile de pe drum, dupa ce incidental a dus la inchiderea autostrazii catre Viena, potrivit Click Un argentinian, romantic si cu valente de cineast, a realizat un intreg film artistic, doar pentru a-si cere iubita de sotie. Planul a fost si mai ambitios de atat. Tanarul i-a convins pe administratorii unui cinematograf sa-i proiecteze pelicula. Si a umplut sala cu prieteni si rude. Fata stia doar ca merge cu prietenul la un film de actiune. Si ce actiune! Un jaf pregatit minutios, la un magazin de bijuterii. Complicii asteapta in masina cu motorul pornit. Argentinianul indragostit este protagonistul filmului de actiune, pe care tot el l-a realizat, cu un singur scop: sa-i ceara mana lui Raquel, iubita lui. Pentru distributie, tanarul argentinian a apelat la prieteni, care l-au ajutat si cu partea finaciara. Ba chiar a gasit cativa sponsori. Hotul fermecator - care, ati ghicit deja, furase inelul pe care voia sa i-l daruiasca viitoarei mirese - trece prin mai multe situatii limita, ingrediente absolut necesare intr-un film de actiune respectabil, noteaza Stirile ProTV Cum reactioneaza adolescenta. Un tata si-a petrecut ultimul an imitand pozele fiicei sale, poze in care aparea in ipostaze sexy. Mai mult decat atat, barbatul pus pe glume are mai multi urmaritori pe Instagram decat tanara "victima". Chris Burr Martin, din Washington, a ramas socat de fotografiile provocatoare pe care fiica lui le publica pe retelele de socializare. Acesta s-a decis sa faca propria versiune a ceea ce inseamna ipostaze sexy si a inceput sa urce si el in mediu online fotografii in care o imita pe Casie, fiica lui. Comediantul a devenit mult mai popular decat fiica lui in mediul online si, se pare, ca nu are de gand sa se opreasca din a amuza internautii cu pozele sale. Insa, poate cel mai amuzant lucru in toata aceasta poveste este faptul ca, dupa ce Burr a inceput sa publice aceste fotografii, a adunat mai multi urmaritori pe Instagram decat fiica sa, ajungand acum la 141.000 de "followers", adica mai mult decat dublu fata de Cassie, conform Click Studiul a fost realizat de o echipa de la Universtitatea McGill din Canada si vine ca un raspuns la alt studiu publicat anul trecut care sugereaza ca exista o limita naturala a duratei de viata a omului, chiar daca exista modalitati de a depasi limita. Studiul recent s-a bazat pe monitorizarea sperantei de viata a celor mai longevive persoane din Statele Unite, Regatul Unit, Franta si Japonia in fiecare an, incepand cu 1968, scrie Science Alert. Siegrifried Hekimi, un cercetator care a participat la acest studiu, precizeaza ca "nu stim care este limita de varsta. De fapt, prin extrapolarea tendintelor de acum, putem demonstra ca sperantele de viata maxime si medii vor continua sa creasca". Astfel, Hekimi si colegul sau Bryan G. Hughes sugereaza ca plafonul de varsta maxima de anul trecut (115 ani), poate fi unul temporar si ca plafoane mai joase au fost inregistrate in trecut si au fost depasite. Hekimi considera ca este posibil ca oamenii sa traiasca 150 de ani sau chiar mai mult, odata cu progresul medical, scrie Descopera Masinile autonome devin, incet dar sigur, parte din vietile noastre, iar un nou astfel de prototip ne arata un fragment din viitor. In Marea Britanie, tocmai a debutat un serviciu de livrari de cumparaturi la domiciliu folosind masini autonome, acesta fiind dezvoltat de catre Oxbotica. Testele efectuate acum fac parte din proiectul GATEway. In cadrul acestuia, Ocado, cel mai mare supermarket exclusiv online, supravegheaza atent progresele, compania fiind constienta ca masinile autonome vor perturba, mai devreme sau mai tarziu, "bunul mers" al lucrurilor. Camioneta care face livrarile, CargoPod, a fost construita folosind un tren de rulare de masina electrica, iar Oxbotica a adaugat automobilului doi senzori LIDAR deasupra oglinzilor si trei camere video deasupra barei din fata. La interior, se regaseste un calculator cu un procesor i7, care se ocupa de toate aspectele autonome ale vehiculului, informeaza Playtech