Faze tari: Chinezul asta se crede presedintele Rusiei; O soferita de 73 de ani si-a "parcat" masina intr-o piscina; La 7 ani, e cel mai fortos baiat din lume

Luo Yuanpin, de 54 de ani, este un fermier dintr-un satuc chinez din provincia Anhui, care seamana cu presedintele rus Vladimir Putin (64 de ani). Curios este ca are pana si ochi albastri, ca liderul de la Kremlin, si aceeasi inaltime, de 1,72 metri, ca acesta, desi astfel de trasaturi se intalnesc mai rar la chinezi. Din pacate, Luo nu si-a gasit nici pana acum o sotie si e convins ca va ramane pe viata holtei. Faptul ca seamana cu Putin nu i-a adus nici faima, nici avere. Ba mai mult asemanarea nu l-a ajutat sa cucereasca femeile, informeaza Click. . O femeie de 73 de ani a plonjat cu masina direct in mijlocul unei piscine. Din fericire, n-a patit nimeni nimic. Era dimineata devreme si nu era niciun client in bazin. Un angajat a vazut ce s-a intamplat si a reusit s-o scoata pe batrana din vehicul, inainte ca acesta sa se scufunde. Femeia a fost dusa la spital, dar nu are rani grave. Dupa cum le-a declarat politistilor, a incurcat pedala de frana cu cea de acceleratie. Martorii spun ca automobilul a prins viteza mare, a ajuns pe o portiune de drum care a fost ca o trambulina, a zburat peste gard si a aterizat direct in apa, noteaza Stirile ProTv. Chen Yi a devenit o legenda mondiala! La doar 7 ani, micutul gimnast a castigat sase medalii de aur si e vedeta celei de-a 19-a editii a concursului sportiv din Hangzhou, Provincia Zhejiang, China. Chen Yi s-a inscris la antrenamentele de gimnastica de la o varsta extrem de frageda. Practic nici nu invatase sa vorbeasca si purta pampersi cand facea flotari si se atarna de bare la paralele. Acum, la varsta de 7 ani are opt patratele de invidiat pe abdomen si este un adevarat veteran in echipa de gimnastica alaturi de care se antreneaza zilnic. La doar 5 ani a parasit definitiv casa parinteasca pentru a se dedica activitatii de gimnast profesionist, arata Click. O noua insula a aparut in zona Triunghiului Bermudelor, langa Cape Point (Carolina de Nord), si a devenit rapid punct de atractie pentru fotografi si turisti. Primele semne de aparitie a insulei au fost in primavara. "Abia se forma in aprilie, era foarte putin vizibila", spune Janice Regan. Ea si nepotul ei Caleb (11 ani) explorau zona pentru a cauta scoici pentru Memorial Day, noteaza The Independent. Utilizatorul de Instagram cu userul chadonka a postat la randul sau o imagine surprinsa de sus a noii insule, in care se observa cat de lunga este aceasta acum, ajungand sa se intinda pe un kilometru si jumatate, potrivit descopera.ro. Cum altfel decat inedit pentru celebra casa de moda Chanel. De fiecare data se fac investitii uriase pentru un show care nu dureaza nici o ora, locatii spectaculoase decoruri care taie rasuflarea. Iar pentru ultima colectie la Paris Couture Week, modelele au defilat pe sub Turnul Eiffel construit special pentru acest spectacol. Prezentarea a fost urmarita din primele randuri inclusiv de vedete cunoscute precum Pharrell Williams, Julianne Moore, Tilda Swinton, Katy Perry, Tracee Ellis Ross, Rowan Blanchard, Cara Delevingne, Kristen Stewart, informeaza adpm.ro, citat de EVZ.