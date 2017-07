Faze tari: Cel mai scump spinner din lume; Atractie radioactiva pentru copii, intr-un parc din Rusia; Uite cum se distreaza copiii de bani gata din Londra si cum se sparg in figuri

Te ia cu ameteala cand ii vezi pretul. O firma din Rusia a lansat pe piata un spinner exclusivist. Nu oricine si-l poate permite, mai ales ca jucaria costa 13.000 de lire sterline. Acesta este cu siguranta cel mai scump spinner din lume si a fost scos pe piata de firma Caviar, cea care face carcase pentru iPhone cu chipul lui Donald Trump si cel al lui Vladimir Putin, scrie Click Un tun antiaerian din epoca sovietica, expus intr-un parc public din orasul rus Arhanghelsk, din nordul Rusiei, unde a devenit un punct de atractie pentru copii, emite radiatii de peste 150 de ori peste limitele de siguranta, a descoperit un localnic, Dmitri Surin, citat de BBC News. Surin a povestit ca a decis "din pura curiozitate" sa verifice punctele de interes din oras cu un aparat portabil de masurat radiatiile. El a constatat ca tunul antiaerian expus in localitate de patru ani emite radiatii de 150 de ori peste limita de siguranta si a sunat la Ministerul pentru Interventie in Situatii de Urgenta. "Echipa de interventie a ajuns intr-o jumatate de ora. Tunul a fost mutat pana la miezul noptii", a povestit el. Barbatul a scris ce s-a intamplat pe reteaua de socializare VKontakte, populara in Rusia, iar oamenii au reactionat vehement, informeaza Stirile ProTV Avioane private, masini de lux si vacante exclusiviste. Dupa "Rich kids of Swiss" (n. red "Copiii bogati ai Elvetiei") a venit randul celor din Londra sa se laude pe Instagram. "Rich Kids of London" (nr.red "Copiii bogati ai Londrei") este un cont de Instagram unde tinerii care provin din familii foarte bogate isi posteaza fotografii din viata lor de zi cu zi. Si ce mai viata! Una stropita cu cele mai scumpe sampanii si vacante pe care unii oamenii nu si le-ar permite nici dupa o viata de munca. Ca animale de companie, tinerii au inlocuit cateii si pisicile cu puii de tigri. Beau sampania ca pe apa, iar in vacante pleaca doar cu avionul privat. Nu mai vorbim de bijuteriile sau hainele de mii de euro, iar selfie-urile cu teancurile de bani sau bolizi de milioane de euro sunt la ordinea zilei. Singurele preocupari ale acestor copii de bani gata sunt alegerea masinii atunci cand ies la promenda, sau urmatoarea destinatie de vacanta, noteaza Click Ekaterina Lisiana, in varsta de 29 de ani, concureaza pentru titlul de cea mai inalta femeie din lume. Fotomodelul reprezinta un etalon al frumusetii in Rusia, iar o intreaga industrie ii apreciaza calitatiile. Inaltimea sa putin trecuta de 2 metri i-a adus faima in Rusia, fiind incoronata cu titlul de cea mai inalta rusoaica nativa. Inainte de-a cocheta cu lumea modei, Ekaterina a practicat basket de performanta. In pragul varstei de 30 de ani, tanara doreste sa doboare un nou record mondial, devenind modelul cu cele mai lungi picioare din lume. "Recordul este detinut in aceste momente de Amazon Eve, care are picioarele mai scunde cu un centimetru fata de mine. Chiar imi doresc sa ajung in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai inalt model. De asemenea cred ca este sansa mea de-a fi recunoscuta ca avand cele mai lungi picioare din lume", marturiseste modelul, conform Stirile ProTV Calculele facute de catre E.ON cu ajutorul studentilor de la Inginerie Electrica din Hanovra - Germania arata ca 54.000 de spinnere pot face un LED sa lumineze timp de o ora, iar 750 de spinnere pot genera energia necesara unui televizor sa functioneze o secunda, informeaza E.ON. Spinnerele, jucarii colorate care costa doar cativa euro, sunt foarte populare in prezent, vanzatorii estimand ca s-au vandut deja sute de mii de astfel de dispozitive, noteaza Mediafax. "E nevoie de 54.000 de spinnere pentru a face un LED sa lumineze timp de o ora", spune un oficial E.ON, conform calculelor realizate impreuna cu studentii la Inginerie Electrica din Hanovra. Un singur spinner se rasuceste cu o viteza de 15 rotatii pe secunda si genereaza o cantitate redusa de energie. Asa ca 750 de spinnere pot genera energia necesara pentru a face un televizor cu diagonala de 55 inch sa functioneze timp de o secunda, iar 1.000 de astfel de jucarii pot face sa porneasca un frigider standard, potrivit descopera.ro